Obľúbená česká moderátorka († 63) rakovinu tajila do poslednej chvíle: Kolegyne to nedokážu pochopiť

Česká moderátorka Stanislava Lekešová († 63) prehrala boj so zákernou chorobou na Druhý sviatok vianočný.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Zarážajúce je, že mnoho jej kamarátov a kolegov o jej ochorení ani nevedelo. Trápenie zdieľala len s najbližšími. ,,Chcela si všetko užiť do poslednej chvíle, ja to viem 14 dní. Bola veľmi statočná,” povedala denníku Blesk Lucie Křížková, ktorá s Lekešovou uvádzala program Sama doma na Českej televízii. ,,Stáňa bola veľmi mladá, ešte tu mala byť. Posledný novembrový týždeň sme spolu moderovali a vôbec na sebe nedala nič poznať,” plakala moderátorka do telefónu.

Lekešová bola známa ako hlásateľka na ČT, smutnej správe nevedia uveriť jej bývalé kolegyne. Hanka Heřmánková ani jej manžel Karel nič netušili. ,,To je šok teda pre nás oboch. Veľmi nás to zaskočilo. Hlavne manželka s ňou bola v kontakte, ale vôbec nám nepovedala, že by s ňou bolo niečo v neporiadku,” povedal Heřmánek Blesku a podobne reagovala bývalá hlásateľka Marie Tomsová: ,,Som v šoku, prepáčte.”

,,Asi pred rokom dosť schudla, ale myslela som, že to tak chcela. Stále mala plno energie, bola fit. Ak jej niečo bolo, musela to tutlať. Naposledy sme spolu niečo moderovali v októbri a ani vtedy nič nepovedala,” vyjadrila sa ďalšia hlásateľka Marie Retková.