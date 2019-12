Šokujúca reakcia na zvyšovanie daní v Trenčianskom kraji: Dvaja primátori si znížili plat!

Kým väčšina slovenských primátorov má platy zvýšené, Jozef Božik z Partizánskeho, ktorý šéfuje tamojšiemu mestu, spravil niečo, čo je v našich končinách nevídané. Znížil si plat. Rovnako začal od seba aj primátor Myjavy Pavel Halabrín.

Napriek tomu, že mnoho primátorov a starostov sa nerado uskromňuje a ich platy rastú, dlhoročný primátor Partizánskeho vraví, že na plat si siahnuť musel. „Opatrenia vlády a parlamentu, sociálne balíčky a rozhodnutia, ktoré boli prijaté, znamenali pre samosprávu nášho mesta mínus 1,5 milióna eur,“ posťažoval sa J. Božik a dodal, že museli prijať opatrenia, ktoré súviseli jednak so zvýšením daní a potom s prudkým šetrením na grantoch a dotá- ciách.

„Rozhodol som sa preto znížiť svoj plat,“ prezradil primátor s tým, že zníženie si navrhol sám a ani poslanci neprotestovali. „Peniaze sú na dobrú vec. Ročne ušetrím s odvodmi až 8 000 eur. Budem rozdávať ešte viac a pomáhať tým najzraniteľnejším. Peniaze sú na dobrú vec,“ vysvetlil J. Božik s tým, že už od roku 2011 zo svojho platu vyčleňuje sumu na pomoc tým najslabším sociálnym vrstvám alebo na podporu športu a mládeže v Partizánskom.

Takisto ako on zmýšľa aj myjavský primátor Pavel Halabrín. Ten sa ako jeden z mála slovenských primátorov na svojej stoličke drží už piate volebné obdobie. Podľa jeho slov so šetrením by mal začať každý od seba.