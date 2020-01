Patrikova netradičná žiadosť o ruku inšpiruje zaľúbencov: Vianočné zásnuby v Banke lásky!

Ako z rozprávky! Taká bola žiadosť o ruku v Banke lásky v Banskej Štiavnici tesne pred najkrajšími sviatkami. Vinár Patrik zo Stredy nad Bodrogom (okr. Trebišov) si pokľakol pred svoju lásku Soňu a s prstienkom v ruke sa jej opýtal, či ho urobí najšťastnejším mužom na svete.

Ako pamiatka im na tomto mieste ostane trezor s veršom Láska lásku je aj pije zo Sládkovičovej Maríny. Mladý pár sa zoznámil v Modre pri vínku. Patrik paradoxne študuje vinárstvo v 5. ročníku vysokej školy na Mendelovej univerzite v Ledniciach. Sonička, ako ju s láskou volá, pečie zdravé torty v Modre. „Je veľmi múdra, rozhodná, chápavá, milá, citlivá, krásna a hlavne má krásnu dušu,“ nešetrí ováciami na svoju polovičku Patrik. Holandskí i slovenskí zaľúbenci: Áno povedali v Banke lásky i po behu

Sonička chcela Banku lásky vidieť už dlhšie, preto sa rozhodol, že pôjde o ideálne miesto na zásnuby. „Kým ešte v nedeľu ráno spala, povedal som jej, že odbehnem po niečo do obchodu. Zároveň som išiel do Banky lásky, kde som sa so sprievodkyňou dohodol na realizácii môjho plánu,“ opisuje Patrik, ktorý vraví, že jeho partnerka o ničom nevedela.

S vlastným sektom

„O Patrikovom pláne som nemala ani najmenšie tušenie, aj keď si doma pri balení chcel vziať so sebou sako. Keď mi ráno povedal, že ide do obchodu, tiež mi to nepripadalo divné, pretože sa veľmi rád o mňa stará,“ spomína Soňa. Návšteva miesta prebiehala romanticky, keď jej zrazu sprievodkyňa povedala, že priateľ má pre ňu prekvapenie.

Myslela si, že idú do jedného zo šuplíkov, na ktorom sú verše z Maríny. A v trezore to prišlo. „Zbadala som, ako ku mne kráča s malou krabičkou v ruke. Nechápala som, čo sa deje, v pozadí za ním som si všimla kyticu kvetov a fľašu sektu s dvoma pohármi. Zrazu kľačal predo mnou so snubným prstienkom,“ spomína Soňa, ktorá neváhala a povedala „áno“. „Patrik je človek s veľkým Č a muž, akého by si priala každá žena, krásny, starostlivý, pracovitý, trpezlivý a s nádhernou dušou. Veľmi ho ľúbim,“ dodala.