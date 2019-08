Holandskí i slovenskí zaľúbenci: Áno povedali v Banke lásky i po behu

Romantický plán vyšiel na jednotku! Dva páry sa rozhodli svoju lásku posunúť o level vyššie nielen krásnym, no najmä nevšedným spôsobom.

Partneri ich totiž so žiadosťou o ruku prekvapili tam, kde by to absolútne nečakali. Kým Martin (28) pokľakol pred priateľkou Kristínou (19) v Tatrách, ktoré ich pred rokom spojili, Holanďanka Saskia za zásnubami cestovala s priateľom tisíc kilometrov až do Banskej Štiavnice.

Pokľakla pri najdlhšej básni sveta

Holanďanku Saskiu zaujala štiavnická Banka lásky už pred rokom. Pred pár dňami sa však rozhodla, že tam dotiahne svojho priateľa Mela a vystrojí mu obrovské prekvapenie. „Saskia k nám prišla ráno, zakúpila si schránku lásky a všetko dopredu zorganizovala,“ uviedla sprievodkyňa Katarína. Predtým si obaja zaľúbenci prehliadku Banky lásky poriadne spoločne užili. Ruka v ruke vošli do trezoru, dievčina vybrala schránku a podala ju Melovi. „Bolo tam vyznanie lásky. Mel to začal čítať, do očí sa mu hrnuli slzy šťastia a plakala aj Saskia,“ opisuje dojemné chvíle Katarína. Na konci listu bolo P. S. Vtom Saskia urobila niečo, čo by väčšina žien nikdy neurobila. Kľakla si na kolená pred lásku svojho života a uprostred trezora s najdlhšou ľúbostnou básňou sveta sa Mela spýtala: „Vezmeš si ma?” „Mel jej potom vyznal lásku a prezradil, že po príchode zo Slovenska ju chcel požiadať o ruku. Kúpil jej aj snubný prsteň,“ dodala nadšená sprievodkyňa.

Do cieľa so skrytým snubákom

Extrémny beh na Štrbskom Plese mal nečakané finále. Martin (28) zo Skalice po vybehnutí 400 metrov na veľký skokanský mostík požiadal o ruku svoju lásku Kristínu (19). Nielen ona, ale aj všetci účastníci ostali prekvapení a v napätí, aká príde odpoveď. Bez zaváhania to bol súhlasný výkrik. „Pred rokom som sa s Kristínkou zoznámil, keď mi robila vlasy na tento beh. Ona je kaderníčka a ja tréner sebaobrany. Už vtedy som sa rozhodol, že ju požiadam o ruku. Jediný problém som mal, že keď dobehnem hore, aby som dokázal zo seba dostať nejakú vetu. Celý beh som sa bál, nie že nedobehnem, ale aká bude odpoveď na moju otázku a ponuku. Nakoniec to bolo áno,“ prezradil Martin. Prsteň ukryl do plastového tulipánu, ktorý celý čas opatroval. „Skoro som omdlela, bol to šok. Nič iné ako áno by som nepovedala, veľmi ho milujem,“ vyznala sa Kristína.