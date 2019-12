Telefonát Merkelovej a Putina: Nodstream 2 podporujú obe krajiny

Ruský prezident Vladimir Putin a nemecká kancelárka Angela Merkelová v telefonickom rozhovore potvrdili svoju podporu projektu Severný prúd 2. Zároveň ocenili pokrok, ktorý sa podarilo dosiahnuť pri rokovaniach medzi Ruskom a Ukrajinou o tranzite ruského plynu do Európy.

Uviedla to v nedeľu tlačová služba Kremľa, ktorú citovala agentúra TASS. "Obe strany diskutovali o otázkach spolupráce v oblasti dodávok plynu. Zopakovali, že aj naďalej podporujú výstavbu plynovodu Severný prúd 2, a poukázali aj na pokrok, ktorý sa dosiahol počas rokovaní o tranzite ruského plynu cez územie Ukrajiny od 1. januára 2020," uviedla tlačová služba.

Výstavba plynovodu Severný prúd 2, ktorý bude prepravovať ruský plyn do Nemecka po dne Baltického mora, sa skomplikovala po tom, ako USA schválili sankcie proti firmám podieľajúcim sa na výstavbe tohto projektu, ako aj plynovodu Turecký prúd. Príslušný zákon podpísal 20. decembra americký prezident Donald Trump. Ihneď potom švajčiarska firma Allseas, ktorá kládla potrubie v Baltickom mori, práce pozastavila a lode z oblasti stiahla.

Tak Moskva, ako aj Berlín rozhodnutie USA skritizovali. Rusko to označilo za krok odporujúci všetkým medzinárodným normám a Nemecko za zasahovanie do jeho vnútorných záležitostí. Predseda SPD Norbert Walter-Borjans vyhlásil, že "Trump si chce Európu ekonomicky podmaniť".

Rusko teraz plánuje dokončiť projekt samo. Podľa ruského ministra energetiky Alexandra Novaka by výstavbu plynovodu mohol do konca dotiahnuť prevádzkovateľ projektu Nord Stream AG, v ktorom Gazprom kontroluje väčšinu. To si však vyžiada niekoľko mesiacov navyše.