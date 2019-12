Druhá pesnička z 90. rokov má na YouTube vyše miliardy zhliadnutí: Ktorý hit to dokázal?

Videoklip k piesni Smells Like Teen Spirit od americkej skupiny Nirvana sa stal len druhým hudobným videom z 90. rokov, ktorému sa podarilo na službe YouTube presiahnuť miliardu zhliadnutí.

Skladba zverejnená v roku 1991 sa objavila na druhom albume Nirvany s názvom Nevermind. Pieseň a sprievodný klip pomohli predznamenať novú vlnu dominancie grungeu a alternatívneho roku. Hudobným videom z 90. rokov s najväčším počtom zhliadnutí, takmer 1,3 miliardy, je pieseň November Rain od americkej skupiny Guns N’ Roses.

Nirvana vznikla v roku 1987 a debutovala albumom Bleach (1989). Najslávnejšiu zostavu kapely spolu so spevákom a gitaristom Kurtom Cobainom tvorili basgitarista Krist Novoselic a bubeník David Grohl, ktorý s formáciou nahral aj legendárny album Nevermind (1991). Štúdiovka zosadila z prvej priečky rebríčka Billboard 200 album Michaela Jacksona s názvom Dangerous (1991) a pochádzajú z nej hity ako Smells Like Teen Spirit, Come As You Are, Lithium, In Bloom či Polly. Nirvana má na konte tiež nahrávky ako In Utero (1993) či MTV Unplugged in New York (1994). V roku 2014 ju uviedli do Rock'n'rollovej siene slávy.

Kurt Cobain zomrel 5. apríla 1994 vo veku 27 rokov. Podľa oficiálnej verzie sa vo svojom dome v Seattli zastrelil guľovnicou.