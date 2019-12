Dcéra Patrasovej sa v boji s rakovinou nikdy nevzdá: Čaká ju náročných 12 týždňov chemoterapie

Krásna a talentovaná Anna Slováčková sa len tak ľahko nevzdáva. Napriek tomu, že ju v januári nečaká nič príjemné, všetkým praje lásku a nádej.

O zdravotnom stave dcéry herečky Dagmar Patrasovej a hudobníka Félixa Slováčka, 24-ročnej Aničke, informuje český portál eXtra už nejakú chvíľu. Lekári jej totiž nedávno diagnostikovali zhubný nádor v oblasti pŕs, našťastie v počiatočnom štádiu. Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Počas prvej fázy liečby, ktorú má už Anna úspešne za sebou, prišla o vlasy. Teraz ju čaká náročnejšie obdobie, nakoľko jej bude od januára po dobu 12 týždňov podávaná chemoterapia. Pozitívne je to, že všetko nasvedčuje tomu, že liečba je na dobrej ceste.

"Od januára ma čaká druhá fáza chemoterapiou, trvá dvanásť týždňov, takže každý týždeň jedna. Následne pôjdem na operačný zákrok. Vyzerá to dobre, pretože to lekári podchytili včas. Aj rodina je pokojnejšia, myslím mamku, ocka a brata. Držia mi palce a to mi veľmi pomáha," povedala o svojom boji s chorobou pre eXtra sympatická umelkyňa, ktorá je aj napriek rakovine neustále v pracovnom nasadení

dodala pre eXtra na záver Anna, ktorá verí, že boj so zákernou chorobou čoskoro vyhrá.