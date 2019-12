Štvorročného Jarka a ďalšie deti na košickej onkológii zachraňuje obetavý tím: Toto sú naši an jeli strážni!

Veľké ďakujem! Od srdca si to zaslúžia lekári, sestry a ďalší personál na košickej detskej onkológii. Tí sa deň čo deň obetavo starajú o najmenších, ktorí si musia v útlom veku prechádzať strašiakom v podobe zákerného ochorenia.

Vďačný za ich nesmiernu opateru je aj šikovný Jarko (4), ktorého už 2,5 roka a opakovane trápia vážne zdravotné problémy. Nielen jeho najbližší, ale aj odhodlaný tím odborníkov, ktorý je strážnym anjelom detičiek, však veria v uzdravenie všetkých malých pacientov.

Košičan Jarko (4) spolu s mamičkou, ktorá ho v košickej Detskej fakultnej nemocnici sprevádzala, veria, že sa vystrábi. Dôležité je to, že malý bojovník sa nevzdáva a s chorobou, ktorá sa mu vracia, sa pasuje statočne ako lev. Špičkový tím sa s láskou stará o všetkých malých pacientov, ktorých zákerná diagnóza privedie na košickú detskú onkológiu a vždy dúfa v najlepší scenár.

Primárka oddelenia detskej onkológie a hematológie Natália Galóová za celý tím odborníkov uviedla, že ťažko zovšeobecňovať, lebo to vždy závisí od diagnózy. „Kým u akútnych prípadov leukémií je úspešnosť liečby až 80-percentná, pri mozgových nádoroch je to horšie. Platí však, že väčšina prípadov a teda aj príbehov detí sa končí šťastne,“ vraví šéfka mimoriadne dôležitého oddelenia, na ktorom majú v priebehu roka z celého východu zhruba 50 nových prípadov.

Z pacientov doktori

Tím, ktorý deň čo deň nasadzuje maximálne úsilie za liečbu a záchranu malých pacientov, však trápi jedna dôležitá vec: pociťujú kritický nedostatok lekárov! „Na našom 15-lôžkovom oddelení je len šesť lekárov, traja skončili zo zdravotných dôvodov a kvôli odchodu do dôchodku. Pre porovnanie uvádzam, že v Bratislave je na 32 lôžok 22 lekárov a v Banskej Bystrici na 18 lôžok 11 lekárov. A pripomínam, že lekári zároveň vyšetrujú aj v ambulanciách,“ vysvetlila Galóová.

Zdôraznila, že detičky a aj ich rodičia po zistení vážnej choroby prežívajú veľmi zložité a náročné obdobie. „Medicína pokročila a je na vysokom stupni, no niekedy sa pacienta nepodarí zachrániť. Je to bolestivé aj pre nás, ale tie úspešné prípady nás oprávňujú vychutnať si pocity šťastia,“ reagovala primárka a spomenula, že počas jej kariéry sa dvaja liečení pacienti uzdravili a stali sa dokonca lekármi. „To je radostné, povzbudzujúce a dôkazom toho, že to má zmysel pomáhať a rozdávať pozitívnu energiu,“ dodala Galóová, ktorá má v podstate jediné želanie - aby raz dokázali vyliečiť všetkých vážne chorých pacientov.