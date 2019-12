Dievčina milovala svoje dlhé blond vlasy: Po hororovom incidente so sviečkou ju nespoznáte

Mladá blondínka z Anglicka varuje ostatných, aby boli pri otvorenom plameni poriadne opatrní. Začiatkom decembra zažila niečo, čo ju zmenilo na nepoznanie.

Ako uvádza portál Fox News, Emily Fairbrass (25) z anglického Kentu sa len naklonila nad sviečku, aby sfúkla plamienok. Jej blond vlasy sa okamžite vznietili a kým utekala do kúpeľne, oheň sa jej rozšíril po celej hlave, tvári a krku. Keď sa jej podarilo plamene zahasiť, pomoc hľadala u svojich susedov, ktorí ihneď volali zdravotníkov.

„Zrazu som bola obklopená hasičmi a sanitkami. Môžem úprimne povedať, že moji susedia Janice a John mi zachránili život. Poslala som im kvety a čokoládu, ale slovami nedokážem vyjadriť to, ako veľmi som im dlžná. Nedokážem sa im dostatočne poďakovať,“ znejú slová 25-ročnej Emily.

„Len som kričala: ´Moje vlasy! Moje vlasy!´ Mala som krásne dlhé blond vlasy. Je to jediná vec, ktorú som mala na sebe naozaj rada. Všetko sa to stalo tak rýchlo. Nikdy mi nenapadlo, že sfúknutie malej sviečky v mojej jedálni môže zanechať až také následky,“ opisuje hororový moment. Dievčinu okamžite previezli do miestnej nemocnice, kde ju liečili na popáleniny druhého a tretieho stupňa na tvári, krku a hlave. V nemocnici zostala štyri dni.

Emily, ktorá pracuje ako sestra vo veterinárnej ambulancii, poznamenala, že sviečky bude zapaľovať aj naďalej, avšak„Ak budete mať zapálenú sviečku, buďte opatrní v tom, kam ju dávate a potom... Jednoducho buďte opatrní,“ varuje ostatných.