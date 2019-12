Zomrel Jerry Herman († 88), skladateľ muzikálu Hello, Dolly!

Vo veku 88 rokov zomrel americký skladateľ a textár Jerry Herman, ktorý vytvoril hudbu a skladby pre klasické muzikály ako Hello, Dolly!, Mame či Klietka bláznov.

Rodák z New Yorku skonal vo štvrtok v Miami v dôsledku pľúcnych komplikácií. Smutnú správu potvrdila agentúre AP jeho krstná dcéra Jane Dorian.

Jerry Herman sa narodil 10. júla 1931. Na Broadwayi debutoval v roku 1960, keď sa podieľal na muzikálovej revue From A to Z. Celkovo sa ako tvorca podpísal pod desať broadwayských muzikálov a na ďalších spolupracoval. Za Hello, Dolly! a Klietku bláznov získal v rokoch 1964 a 1983 prestížne ceny Tony. V roku 2009 mu toto ocenenie udelili za celoživotný prínos divadlu. Album piesní z muzikálu Mame a skladba Hello, Dolly mu zase vyniesli dve ceny Grammy. V roku 2010 ho za celoživotný prínos americkej kultúre ocenilo Kennedyho centrum.