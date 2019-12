Poslanecká dochádzka v roku 2019: Najväčší parlamentní absentéri

Schyľuje sa im to k záveru. Poslancov čaká v januári ešte posledných pár dní v rokovacej sále. 150 zákonodarcov tak do lavíc zasadne menej ako dva mesiace pred voľbami a prerokovať majú niekoľko zákonov, ktoré vrátila do parlamentu prezidentka.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii Nový Čas sa pozrel na to, ktorí z nich za posledný rok chýbali najčastejšie a aké na to mali dôvody. Slovenskí poslanci mali za uplynulých 12 mesiacov presne 69 rokovacích dní. Počas nich mali byť v parlamente a zúčastňovať sa hlasovaní či diskusii vo výboroch. Ak na nejakých rokovaniach chýbajú, do parlamentu by mali predložiť ospravedlnenie a zdôvodnenie svojej absencie. Podľa našich prepočtov najviac rokovacích dní tentokrát vymeškala Alena Bašistová, ktorá sa do Národnej rady dostala na kandidátke už zaniknutej strany Sieť. Len nedávno prestúpila do SNS. Najväčší počet chýbajúcich dní jej spravila choroba ešte na začiatku roka. Do lavíc zasadli zákonodarcovia počas desiatich schôdzí, z toho šesť bolo mimoriadnych. Najkratšia bola posledná na prelome novembra a decembra, ktorá trvala len sedem dní. Štyri mimoriadne schôdze parlamentu sa týkali odvolávania. Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) mal čeliť odvolávaniu dvakrát. Snahe o zosadenie z funkcie mal v pléne čeliť aj bývalý podpredseda parlamentu Martin Glváč (Smer-SD). Alena BAŠISTOVÁ (SNS) - 15 dní Otvoriť galériu Alena Bašistová Zdroj: anc Na začiatku roka bola niekoľko týždňov chorá, neskôr sa zúčastnila na konferenciách. Emil ĎUROVČÍK (Smer) - 13 dní Otvoriť galériu Emil Ďurovčík Zdroj: anc Rovnako bol na začiatku roka niekoľko týždňov chorý, čo mal potvrdené od lekára. Stanislav MIZÍK (ĽSNS) - 13 dní Otvoriť galériu Stanislav Mizík Zdroj: anc Väčšinu absencií ospravedlnil pracovnými povinnosťami či rodinnými dôvodmi. Jozef MIHÁL (Spolu) - 11 dní Bývalý minister väčšinu času kampaňoval pred eurovoľbami či prednášal na seminároch. Béla BUGÁR (Most) - 10 dní Podpredsedovi parlamentu narušili pracovné povinnosti problémy s chrbtom. Peter ANTAL (Most) - 10 dní Otvoriť galériu Peter Antal (vľavo) Zdroj: anc Poslanec je aj primátorom Žiaru nad Hronom, kde mal pracovné povinnosti. Natália GRAUSOVÁ (ĽSNS) - 8 dní Otvoriť galériu Natália Grausová Zdroj: anc Poslankyňa bola niekoľko dní chorá a ďalšie dôvody špecifikovala ako „neodkladné povinnosti“. Katarína MACHÁČKOVÁ (Spolu) - 8 dní Primátorka Prievidze vymeškala niekoľko dní pre pracovné povinnosti v meste či návštevy lekára. Simona PETRÍK (Spolu) - 7 dní Poslankyňa mala v programe pracovné cesty na východ Slovenska či závažné rodinné dôvody. Silvia SHAHZAD (OĽaNO) - 7 + materská 18 dní Najväčší počet dní mimo parlamentu strávila Shahzad na materskej dovolenke s dvojičkami. Miroslav BEBLAVÝ (Spolu) - 7 dní Šéf strany Spolu väčšinu času vymeškal z dôvodu seminárov v Bruseli. Juraj BLANÁR (Smer) - 7 dní Podpredseda Smeru bol na jeseň chorý a neskôr bol na plánovanej operácii lakťa. Dušan GALIS (Smer) - 7 dní Bol splnomocnencom vlády a cestoval po Slovensku. Lucia ŽITŇANSKÁ (nezávislá) - 7 dní Väčšinu vymeškaných dní strávila na odbornej konferencii, ale mala aj akútne zdravotné problémy. Chorí poslanci na PN ísť nemusia Ak je poslanec dlhodobo chorý, tak na tzv. péenku ísť vôbec nemusí, keďže to nie je jeho povinnosťou. Môže si od 11. dňa svojej práceneschopnosti uplatniť nárok na nemocenské. Musí však splniť podmienku absencie príjmu, nesmie mať za obdobie, počas ktorého je práceneschopný, príjem z výkonu funkcie poslanca NR SR. Rovnako majú nárok na ošetrovné, ak opatrujú svojho príbuzného najviac desať dní. Aké majú zárobky • 3 039 € - mesačný plat • 4 863 € - s paušálnymi náhradami pre bratislavského poslanca • 5 167 € - s paušálnymi náhradami pre mimobratislavského poslanca