Na Štedrý deň sa deťom splnili najväčšie želania a túžby: Milý Ježiško, ďakujeme ti za skvelé darčeky!

Bol to pre nich ten najkrajší deň! Pod stromčekom si totiž našli kopec darčekov. Z najkrajších sviatkov v roku majú najväčšiu radosť a najviac si ich užívajú najmä tí najmenší. Niet sa čo čudovať, okrem sladkého ničnerobenia si užívajú všakovaké dobroty, rozprávky a kopec zábavy.

Každé dieťa chcelo nájsť od Ježiška pod vianočným stromčekom to, čo si veľmi prialo. Mnohé mu napísali aj list so svojimi želaniami. Nový Čas zisťoval, či si drobce odbalili to, po čom tak veľmi túžili. Splnil im Ježiško ich túžby?

Pištoľ a auto, Nicolas (6), Radzovce Otvoriť galériu Nicolas z Radzoviec Zdroj: mf Z veľkej pištole od Ježiška sa tešil aj Nicolas, ktorý už skôr dostal od rodičov policajný výstroj. „Ježiško mi priniesol aj ps4, auto na diaľkové ovládanie a spolo čenské hry, ktoré si zahrám s ockom a maminou.“



Kolobežka a hry, Alex (5), Lučenec Otvoriť galériu Alex z Lučenca Zdroj: den Usmievavý blondiačik si želal poriadne veľkú kolobežku, na ktorej by jazdil, kade by chcel. „Skutočne som ju aj od Ježiška dostal. Veď som mu aj povedal, že som bol celý rok dobrý. Ešte som si pod stromčekom našiel pištoľ a spoločenské hry, ktoré budem hrať s bračekom,“ dodal Alex.

Klavír s mikrofónom, Karinka (3), Lučenec Otvoriť galériu Karinka z Lučenca Zdroj: mf „Najviac ma potešilo, že som si našla pod stromčekom klavír s mikrofónom, lebo môžem zaspievať svojej maminke. Dostala som aj bábiku Baby Anabell, knižku a omaľovánky Frozen, ako aj krásne šatočky a korunku, v čom vyzerám ako princezná,“ prezradila spokojne.



Bábika a monopoly, Viktória (8), Nové Zámky Otvoriť galériu Viktória z Nových Zámkov Zdroj: db Už pred sviatkami zhodnotila, že celý rok poslúchala a dobre sa učila, mali by sa jej aj splniť. „Bola som veľmi šťastná, keď som to tam uvidela. Presne ako som si to vysnívala, Lol bábiku a monopoly, to som si želala najviac. A aj keď som si myslela, že to dostanem, lebo vždy keď som celý rok dobrá a aj v škole mám dobre známky, tak dostanem, čo si želám, trochu som sa aj bála. Ale vyšlo to,“ povedala nám so šťastnými očkami Viktória.

Princeznovské šaty, Linduška (3,5), Šamorín

Okrem pexesa, puzzle, bábiky a laku na nechty si priala krásne princeznovské šaty, ktoré napokon dostala ako prvé. Zvyšné darčeky rozbaľovala už prestrojená za princeznú.

Hoci si malý školáčik želal pod stromček elektrickú kolobežku, hru do playstation a futbalový dres aj kopačky s mikinou, nakoniec sa veľmi tešil aj z mikiny a novučičkej pištole. „Kopačky dostane až v marci, lebo mu dovtedy narastie noha,“ prezradila jeho mama Iveta.



Klavír a žehlička, Vikinka (3), Lučenec Otvoriť galériu Vikinka z Lučenca Zdroj: mf Malá škôlkarka si vysnívala klavír, aký má v škôlke pani učiteľka Kamilka. „Skutočne som si ho pod stromčekom aj našla a hneď som si na ňom zahrala. Potešila ma aj knižka, šaty, lego a žehlička. Teraz už môžem pomáhať svojej mamičke žehliť,“ tešilo sa dievčatko.

Veľká autodáha, Davidko (4), Rapovce Otvoriť galériu Davidko z Rapoviec Zdroj: sk Najväčšou túžbou malého nezbedníka bola veľká autodráha a Ježiško mu ju aj priniesol. „Teším sa aj z tabule, na ktorej sa budem učiť písať písmenká a z hasičskej lego stanice, pretože sa chcem stať hasičom,“ povedal.