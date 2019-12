Takto strávili celebrity Štedrý večer: Dara Rolins zostala bez dcéry

V kruhu svojej rodiny alebo so svojou láskou v exotike! Vianoce sú pre väčšinu ľudí nepochybne najkrajším obdobím v roku. Práve vtedy sa totiž stretneme so všetkými blízkymi pri štedrovečernom stole.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Výnimkou nie sú ani naše celebrity. Tie však poňali sviatky po svojom! Jedno je však isté - boli šťastné s tými, ktorí sú pre ne najdôležitejší...

Zaľúbenci v Austrálii Otvoriť galériu Speváčka Emma Drobná ušla s priateľom počas Vianoc do exotiky. Zdroj: instagram Užívajú si jeden druhého. Speváčka Emma Drobná (25) randí už nejaký ten piatok s bývalým futbalovým reprezentantom Filipom Šebom (35). Zaľúbenci ušli do tepla až do ďalekej Austrálie, kde si vychutnávajú súkromie.

Konečne spolu Otvoriť galériu Herec Peter Batthyány s dcérouPetrou Zdroj: instagram Herec Peter Batthyány (53) má opäť dôvod na radosť. Jeho zlý vzťah s dospelou dcérou Petrou (25) sa dal do poriadku. Kedysi si nevedeli prísť na meno pre spor o alimenty. „Moje prvé Vianoce s dcérkou po takom dlhom čase. Som šťastný,“ priznal komik, ktorého dcéra nosí pod srdcom bábätko. Onedlho tak bude z Batthyányho dedko.