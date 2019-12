Minister dopravy Érsek: Robím všetko preto, aby som udržal vysoké tempo výstavby

Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR pracuje naplno až do parlamentných volieb, ktoré budú vo februári 2020. Uviedol to pre TASR minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) v súvislosti so zostávajúcim obdobím jeho funkčného obdobia.

Chce, aby boli vyhlásené verejné súťaže na nové diaľnice uzavreté čím skôr, aby tak nová vláda mohla pokračovať vo výstavbe na rýchlostnej ceste R2, R3 či na križovaní D1/D4. Rezort dopravy súčasne pokračuje v intenzívnej príprave zostávajúcich úsekov na diaľnici D3 v smere na Poľsko. Érsek verí, že sa podarí dotiahnuť do úspešného konca už prebiehajúce súťaže na výber dopravcu na prevádzkovanie verejnej vlakovej dopravy, aby ľudia pocítili lepšiu kvalitu služieb, či procesne pripraviť výber koncesionára pre bratislavské letisko. Minister zároveň poznamenal, že rezort dopravy robí všetko preto, aby udržal vysoké tempo výstavby, najmä na diaľnici D1 medzi Bratislavou a Košicami a na D3. Ich dobudovanie patrí podľa jeho slov medzi top priority rezortu, pričom MDV sa snaží napredovať aj na ostatných úsekoch, či už v príprave alebo hľadaní finančných zdrojov na ich výstavbu. "V tomto roku sme uzavreli memorandum o financovaní projektov diaľnic a rýchlostných ciest a jeho súčasťou sú aj všetky úseky diaľnice D3, ktoré sú v príprave a predpokladá sa ich spolufinancovanie z budúceho operačného programu, v ktorom sa tiež snažíme o získanie čo najväčšej obálky pre cestnú infraštruktúru," priblížil Érsek. NDS o spolupráci s firmou, v ktorej zasahuje NAKA: Pri stavbe diaľnice to bol neustály boj Súčasne zhodnotil, že mimoriadne dôležitým rozhodnutím tohto roka bolo riešenie situácie na úseku s tunelom Višňové, kde bolo zabezpečené vyplatenie všetkých subdodávateľov a kde sa dohodol na odchode konzorcia, ktoré výstavbu nezvládlo. Správnosť tohto rozhodnutia podľa neho potvrdzujú aj posledné kroky. MDV podľa Érseka urobilo veľký kus práce pokiaľ ide o prípravu stavieb. "Podarilo sa rovnomerne zabezpečiť prípravu nových cestných úsekov a modernizáciu ciest prvej triedy v rámci celého Slovenska. Posunuli sme sa ďalej a vodiči to onedlho pocítia aj v doprave. Súčasne popri výstavbe stíhame pripravovať priebežne aj ďalšie stavby," dodal. Marek sa tešil domov za deťmi, na diaľnici mal otrasný zážitok: Z tohto vodiča mi bolo celý večer zle! Je však presvedčený, že nebyť často "špekulatívnych" námietok súťažiacich, vo výstavbe by boli už aj ďalšie úseky, napríklad na R3 Tvrdošín - Nižná či vyše deväťkilometrový úsek na R2 Kriváň - Mýtna. "Špekulatívne správanie stavebných spoločností má za dôsledok blokovanie výstavby nových úsekov," myslí si minister. Súčasne verí, že ľuďom pomohli aj viaceré obnovené železničné spoje. Skonštatoval, že hneď na začiatku svojho pôsobenia vo funkcii ministra dopravy boli opäť zavedené InterCity (IC) vlaky, ktoré v súčasnosti fungujú v zisku. Tiež bolo obnovené priame spojenie medzi Bratislavou a Košicami južnou trasou bez nutnosti prestupu, čo sa podľa neho ukázalo ako správne. Republiková rada Mosta-Híd schválila kandidátnu listinu: Lídrom sa stal súčasný minister dopravy Arpád Érsek