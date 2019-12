NDS o spolupráci s firmou, v ktorej zasahuje NAKA: Pri stavbe diaľnice to bol neustály boj

Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV) a Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) poskytnú maximálnu súčinnosť orgánom činným v trestnom konaní v súvislosti s preverovaním výstavby diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala.

Pre agentúru SITA to v pondelok uviedla rezortná hovorkyňa Karolína Ducká s tým, že ak bol porušený zákon, vinník musí byť potrestaný. "Potvrdilo sa, že rozhodnutie zastaviť výstavbu tunela Višňové bolo správne. Od začiatku tam boli problémy, ktoré súčasné vedenie rezortu zdedilo po svojich predchodcoch," poznamenala Ducká. "Opozícia volala po tom, aby sme taliansku firmu (Salini Impregilo) nechali dostavať Višňové, tu vidíme ich nekompetentnosť a odbornú neznalosť. Ak by sme stavbu na Višňovom nezastavili, stratili by sme ďalší rok," upozornila hovorkyňa.

Spoločnosť Dúha považuje zásah NAKA za bezpredmetný a účelový

Policajti Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) v pondelok od skorých ranných hodín v Prešovskom, Žilinskom a Bratislavskom kraji vykonávali zaisťovaciu akciu s názvom „Tunel“. Ako informovala polícia na sociálnej sieti, akcia súvisí s výstavbou úseku D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala. Bližšie informácie poskytne polícia, keď to umožní procesná situácia. "Informácie, ktoré bolo možné v tejto chvíli poskytnúť, sme zverejnili na policajnom facebooku," uviedol pre agentúru SITA hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka.NDS naďalej pokračujeSúťaž na dokončenie úseku D1 s tunelom Višňové chce vyhlásiť do konca tohto roka. "Pre mňa je dôležitý fakt, že živnostníci, ktorým talianska firma dlhovala, sú vyplatení, a stavby, ktoré som rozbehol, idú podľa plánov," povedal minister dopravy a výstavby Árpád Érsek (Most-Híd). Toho dôkazom je podľa neho sprevádzkovanie diaľnice D1 Budimír - Bidovce.Poslanec NR SR Miroslav Ivan na zásah NAKA zareagoval tým, že keď sa podpisovala dohoda o ukončeni spolupráce medzi NDS a konzorciom, poukazoval na to, že štát v zastúpení NDS mal plné právo na odstúpenie od zmluvy a nie podpisovanie dohody. "Nebol na dohodu žiaden dôvod. A už vôbec nie, ak dohodou získalo len konzorcium a štát nič. Už vtedy som vyjadril podozrenie, žepoznamenal Ivan pre agentúru SITA. "Akcia NAKA nám dá, dúfam, odpoveď aj na túto otázku. Pevne verím, že výsledkom vyšetrovania sa odhalí pozadie okolo výstavby tunela Višňové a ak sa preukáže poškodenie záujmov štátu, že budú vinníci potrestaní," dodal Ivan. Poslanec po odchode z klubu strany Sloboda a Solidarita vystupuje za mimoparlamentnú Demokratickú stranu.NDS si bude u doterajšieho zhotoviteľa D1 s tunelom Višňové Salini Impregilo - Dúha uplatňovať všetky finančné nároky.povedal nedávno na stretnutí s médiami generálny riaditeľ NDS Ján Ďurišin."Potom z neznámych dôvodov to korigovali na 120 mil. eur. Keď sme zriadili komisiu medzinárodných expertov, talianska strana predložila svoj hlavný nárok vo výške 52,6 mil. eur," uviedol Ďurišin. Dôvodom nároku na dodatočnú platbu sú zhoršené geologické podmienky a nadvýlomy, pričom zhotoviteľ žiadal predĺženie lehoty výstavby."Komisia im po niekoľkých mesiacoch práce uznala predbežne 7,8 mil. eur," podotkol šéf NDS s tým, že komisia určila stranám dopočítať hodnotu nároku zhotoviteľa. NDS teraz so stavebným dozorom vypočítava, koľko z uvedenej sumy mu už vyplatila. Nárok zhotoviteľa na nepredvídateľnosť geologických podmienok a s tým súvisiace predĺženie lehoty výstavby podľa NDS komisia zamietla.. Komisia pre riešenie sporov o nároku NDS ešte nerozhodovala.

Spoločnosť DÚHA, a.s. považuje zásah Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) v jej sídle za bezpredmetný a účelový. TASR o tom vo vyhlásení informovalo tlačové oddelenie stavebnej firmy. "Zamestnanci spoločnosti DÚHA, a.s. bez toho, aby boli zastrašovaní zásahom, ktorý je medializovaný, sú pripravení a inštruovaní poskytnúť všetky doklady ku dielu Višňové, ktorými DÚHA disponuje," informovala firma.

NAKA od rána zasahuje v Prešovskom, Žilinskom a Bratislavskom kraji. Vykonáva zaisťovaciu akciu s názvom "Tunel", ktorá sa týka výstavby diaľničného úseku D1 Lietavská Lúčka Višňové. Vedenie spoločnosti malo podľa vyhlásenia informácie o možných podozreniach, ktoré boli interpretované v rámci stavby. Nakoľko si firma nie je vedomá takýchto skutočností, pred časom podala trestné oznámenie na NAKA v Banskej Bystrici.

"Spoločnosť DÚHA, a.s. je pripravená poskytnúť všetky doklady a dokumenty k dielu Višňové a je pripravená plne spolupracovať. Má výsostný záujem, aby boli vyšetrené všetky kuloárne podozrenia, či už na strane zhotoviteľa, objednávateľa alebo stavebného dozoru. Zároveň sme rovnako za to, aby sa týmto spôsobom postupovalo vo všetkých prípadoch," dodala firma vo vyhlásení.