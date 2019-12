Prázdninový rezort smrti? Traja Briti zahynuli na Štedrý deň, medzi nimi aj dievčatko († 9)

Traja členovia britskej rodiny sa utopili v španielskom prázdninovom rezorte Costa del Sol.

Dievčatko († 9) sa dostalo do problémov v bazéne rezortu Club la Costa World okolo pol druhej poobede na Štedrý deň. Ako informuje Metro, jej otec († 52) a starší brat († 16) okamžite skočili do bazéna, aby jej pomohli. Zdroje tvrdia, že dievča a otec pochádzali zo Spojeného kráľovstva, no šestnásťročný chlapec cestoval na americký pas.

Policajti v stredu preskúmali bazén, v ktorom došlo k tejto tragédii. "Brat toho dievčaťa a potom otec skočili do vody, keď videli, že dievča má problém. Všetci traja zomreli. Stále prebieha vyšetrovanie, čiže je priskoro tvrdiť, čo sa stalo," hovorí osoba zvnútra.

Prázdninový rezort sa k tragédii vyjadril: "Vedenie strediska Club La Costa World by chcelo úprimnú sústrasť rodine postihnutej stratou troch členov rodiny z dňa 24. decembra 2019."

"Hostia boli nájdení v jednom z bazénov rezortu. Nereagovali. Pohotovostné služby prišli a poskytli im prvú pomoc." Taktiež tvrdia, že rezort plne pomáha s vyšetrovaním úmrtí. Ďakujú pohotovostným službám za ich rýchlu reakciu a zamestnancom rezortu za to, že podporujú rodinu v týchto ťažkých časoch.

V tom istom rezorte zomrelo vo februári iné britské deväťročné dievčatko po ťažkej alergickej reakcii na zmrzlinu. V stredu mala prebehnúť pitva, telá už boli prevezené do inštitúcie v Malage.