Emotívna spoveď policajta Vlada, ktorému vodič usmrtil dcéru († 14): Silný odkaz cestným pirátom

Je to už vyše 9 rokov, čo rodina policajta Vladimíra Šolca prišla o milovanú dcérku Radku († 14). Jej život vyhasol 22. mája 2010 na ceste z cintorína. O tragédii s výzvou pre všetkých nezodpovedných vodičov sa teraz rozhodol prehovoriť samotný otec.

Smutnú spoveď riaditeľa Obvodného oddelenia Čaňa (okres Košice-okolie) priniesla deň pred Štedrým dňom polícia na svojom facebookovom profile.

Dievča sa spolu s kamarátom v osudný deň rozhodlo zapáliť sviečku ujovi, ktorý za tragických udalostí zahynul dva roky predtým. "Keď sa vracali naspäť aj s kamošom, išli po chodníku, kt. je 7,5 metra vzdialený od hlavnej cesty. Išiel jeden pán na aute a, samozrejme, nerešpektoval ani rýchlosť jazdy, ani techniku a v miernej zákrute dostal šmyk a tie deti 7 metrov od cesty zrazil. Moja Raduška bola na mieste mŕtva a ten jej kamarát mal veľmi ťažké zranenia, ale dostal sa z toho. Takže žije naďalej, ale má dáke zdravotné problémy, ale myslím, že je v poriadku. A dcéra to neprežila, bola by mala o mesiac 15 rokov," rozpráva v dojímavom videu Vladimír Šolc, ktorý mal v ten deň voľno.

Tragédia otriasla celou rodinou, ako však priznáva, najhoršie na tom bola jeho manželka. "Ale dajak sme cez to prešli, museli sme ísť do práce, lebo doma, to sa nedalo vydržať... Ako sa hovorí, čas zahojí všetko, ale toto nezahojí nikdy v živote..." spomína otec Vladimír s tým, že doma ich čakala ešte jedna dcéra a o dva roky sa im narodila ďalšia. Stále teda mali pre koho žiť, aj keď... "Na to sa zabudnúť nedá. Nič nie je horšie na svete, ako keď rodič prežije svoje dieťa," povzdychne si aj po 9 rokoch od nešťastia Vladimír.

O osud vodiča sa nezaujímal, len tuší, že asi rok si odsedel. A čo odkazuje všetkým cestným pirátom, ktorí na vozovkách riskujú nielen svoj život? Vypočujte si emotívne slová otca, ktorý kvôli jednému takému prišiel o svoju milovanú dcéru: