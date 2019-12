Čaputová odhalila zaujímavú vianočnú tradíciu: Prečo na dvore vytriasala obrus?

Krájanie jabĺčka, spievanie koledy či rozprávka Tri oriešky pre popolušku. Bez týchto vecí sa nezaobídu žiadne Vianoce u prezidentky Zuzany Čaputovej.

Ako uviedla pre agentúru SITA, každý rok sa snaží dodržiavať tradície. „Naša štedrovečerná večera vyzerá rovnako, ako za môjho detstva. Snažím sa udržať tradíciu a preto začíname poďakovaním, modlitbou za to, že sa opäť môžeme spolu stretnúť pri štedrovečernom stole,” prezradila prezidentka. Medzi tradičné zvyky u Čaputovcov patrí aj krájanie jabĺčka či jedenie oblátok. Na večeru jedia bezmäsitú kapustnicu s hríbmi, ale aj rybu so šalátom. „Po večeri som u mojich rodičov chodila vytriasť obrus na dvor, lebo vraj, z ktorej strany zašteká pes, tam sa vydám,” spomína prezidentka.

U Čaputovej prebiehajú každé Vianoce rovnako a sú najmä o stretnutiach s blízkymi. „Večeru máme každý vo svojej domácnosti a potom ideme k mojim rodičom, kde sa stretneme s rodinou môjho brata. Prídu aj moji krstní rodičia a moji bratranci s rodinami. Napokon sa na naše vianočné rodinné stretnutie každý rok končí pri počte 25 ľudí,” povedala.

Prezidentka tiež prezradila, že so svojimi dcérami na sviatky vždy pečie vianočku, medovníky a medové rezy, no snažia sa o ich zdravšie verzie. „Zatiaľ sú viac zdravé, ako chutné,” zhodnotila Čaputová. Počas sviatkov u nich doma nesmie chýbať koleda Tichá noc a rozprávka Tri oriešky pre popolušku. „Rok 2020 považujem za rok príležitostí, ktorých by sme sa mali chopiť. Všetkým želám, aby to bol rok, ktorý prežijú v zdraví a v spokojnosti so svojimi blízkymi,” zapriala na záver Čaputová.

Zuzana Čaputová sa stala prezidentkou 15. júna 2019. Podľa prieskumov je najdôveryhodnejšou političkou na Slovensku, ale aj v Česku. Má dve dospievajúce dcéry Emu a Leu a je rozvedená. Časopis Forbes ju zaradil, ako vôbec prvú Slovensku, medzi sto najvplyvnejších žien sveta.