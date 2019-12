Uzavrú českú extraligu? Šéf hokejového Litvínova má v tom jasno!

Šéf hokejistov Litvínova Jiří Šlégr (48) potvrdil informácie o tom, že kluby chcú prevziať späť riadenia extraligy. Olympijský víťaz z Nagana, ktorý je aj členom výkonného výboru hokejového zväzu, však odmietol špekulácie o tom, že je už rozhodnuté o uzavretí najvyššej súťaže, z ktorej má v tejto sezóne zostúpiť posledný tím priamo.

Asociácia profesionálnych klubov ľadového hokeja (APK) riadila extraligu do júna 2012, kedy prevzal hlavné právomoci zväz. Čoskoro by však mala mať podľa všetkého kontrolu znova APK. "Jednoznačne sme sa uzniesli, že by sme si radi prebrali extraligu zase pod seba. Mapujeme si, čo to bude obnášať a koľko nás to bude stáť. Vieme, že nejaké peniaze každý klub ročne prispieva, ale vieme tiež, že určitými prostriedkami prispieva aj hokejový zväz. A tie by potom mohli chýbať," povedal Šlégr novinárom."Čo sa ale v posledných dňoch popísalo, je zbytočná hystéria. Či budeme, alebo nebudeme uzatvárať súťaž nie je teraz tak úplne na programe dňa. Zásadné momentálne je, či extraligu vezmeme pod seba," uviedol Šlégr.

Súčasný model s priamym zostupom, ktorý sa zaviedol pred touto sezónou, sa mu nepáči. "Môj pohľad na priamy postup a zostup, ktorý teraz platí, sa odrazil na hlasovanie výkonného výboru. Bol som proti tomu. Dlhodobo som hovoril, že ako to fungovalo do tej doby, bolo dostačujúce a dobré. Akou cestou sa rozhodneme ísť - pokiaľ kluby vezmú extraligu pod seba - to ukáže čas,"povedal bývalý obranca.

Podľa informácií denníka Sport by kluby mohli v rozohranej súťaži zrušiť priamy zostup, ale zachovať priamy postup z prvej ligy. "Je jasné, že sa o tom hovorí. Ale dnes je ukazované prstom na moju osobu, na Jardu Jágra, poťažmo na manažéra Hradca Králové Aleša Kmoníčka, že tu niečo vymýšľame za všetky kluby, ale ono to tak nie je. Tá diskusia musí byť ďaleko širšia ako len v podobe troch ľudí. Určite povedieme diskusiu, akú súťaž by kluby vôbec chceli hrať, "uviedol Šlégr.

"Nie je jednoduché zháňať každým rokom stomiliónové prostriedky. A majitelia by si mali povedať, aké pravidlá by tá súťaž mala mať. Je to len začiatok niečoho, bude tam veľa otáznikov aj čo sa týka financovania. Každý klub má zmluvu s marketingovým partnerom extraligy BPA do roku 2023. To je ďalší otáznik, ako sa toto bude riešiť. Všetko je o rokovaniach, ktoré by sme mali viesť, "povedal Šlégr.

Na protesty, že v prvom rade by sa nemali meniť pravidlá v rozohranej sezóne, reagovať nechcel. "Momentálne sa nemení vôbec nič. Áno, bavíme sa o určitých možnostiach. A bavíme sa aj o tejto možnosti, ale rozhodne nehovoríme, že to tak bude. Ani to hovoriť nechceme. Je nezmysel, aby to vyvolávalo hystériu, že si to robí Šlégr a ďalší pre seba. Riešil by som to úplne rovnako, aj keby sme boli v tabuľke tretí. Uvidíme, ako sa k tomu postavíme ako celok. Nie je to o jednom klube, ale o zhode všetkých, "uviedol Šlégr.

Aké teda budú ďalšie kroky? "Už sme sa ucelili v tom, že chceme prevziať extraligu. Teraz musíme povedať B, teda čo nás to bude stáť. Až potom C, akú súťaž chceme hrať. Nechceme svojimi krokmi ligu znehodnocovať, to rozhodne nie. Len chceme, aby každý klub a každý majiteľ mal svoj hlas. Aby si tak mohli povedať niečo k tomu, za akých podmienok budeme tú súťaž hrať." Podľa neho je predčasné hovoriť, či si bude chcieť postupy či zostupy riadiť APK, alebo tieto záležitosti zostanú v právomoci zväzu. "To je všetko v rokovaniach, ktoré prebiehajú. Na to dnes odpovedať nejde. Až to bude jasne dané, ako sme sa dohodli medzi klubmi, zväzom a ostatnými zainteresovanými stranami, až potom môžeme niečo konkrétne pustiť do éteru," dodal Šlégr.