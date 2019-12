Šok v českej extralige: Kluby chcú zámerne porušiť základné pravidlá!

V českej hokejovej extralige sa dejú nevídané veci. Kluby sa totiž rozhodli pre prekvapivý krok!

Kluby najvyššej hokejovej súťaže sa chcú na Valnom zhromaždení APK (Asociácie profesionálnych klubov), ktoré sa bude konať už budúci rok v januári, dohodnúť o uzavretí extraligy. Práve na tomto zhromaždení totiž kluby dostanú voľnú ruku ku správe extraligy.

Znamenalo by to teda, že v tomto ročníku by žiaden z klubov nezostúpil. "Je to dohodnuté, tento rok nikto zostupovať nebude." zhodlo sa podľa denníka Sport niekoľko dobre informovaných zdrojov. Jedným z vyjednávačou je pritom aj česká hokejová legenda a majiteľ hokejového Kladna Jaromír Jágr.

Takáto zmena pravidiel počas prebiehajúcej súťaže sa nepozdáva ani českému olympijskému víťazovi Davidovi Moravcovi: "Vážne ešte tento rok? Tak to mi príde veľmi zvláštne, keď sa to takto mení v polovici sezóny. Pripadá mi to ako účelové rozhodnutie, aby nevypadli tí, čo sa cítia ohrození," povedal na margo tejto kauzy.