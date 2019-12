SHMÚ vydalo výstrahy: Upozorňuje na silný vietor, dážď i snehové jazyky a záveje

Meteorológovia varujú pred silným dažďom, vetrom aj pred snehovými jazykmi a závejmi v niektorých regiónoch Slovenska. Na pondelok (23. 12.) vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) viacero výstrah prvého stupňa. Upozorňuje na to na svojom webe.

Výstraha pred dažďom platí od nedele do pondelka večera, a to pre Bratislavský, Banskobystrický a Nitriansky kraj. Rovnako pre väčšinu Trnavského a Trenčianskeho kraja, ale aj pre regióny Rožňava, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Turčianske Teplice. Podľa SHMÚ by mohlo na niektorých miestach ojedinele padnúť 35 - 40 milimetrov zrážok.

Silný vietor, ktorý môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 60 - 80 kilometrov za hodinu, potrápi najmä Bratislavský kraj, a tiež väčšinu Košického, Nitrianskeho, Trnavského kraja. Výstraha prvého stupňa pred vetrom platí aj pre okresy Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Kežmarok, Levoča, Poprad a Stará Ľubovňa. Výstraha platí do pondelka do 15.00 h.

Okrem toho upozorňuje SHMÚ aj na silný vietor na horách, ktorý môže ojedinele v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 110 - 135 kilometrov za hodinu. Vydal preto výstrahu pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Poprad a pre väčšinu Žilinského kraja.

Na tvorbu snehových jazykov a závejov si treba dať pozor najmä v Žilinskom kraji a okrese Poprad. Výstraha prvého stupňa platí od pondelka od 12.00 h až do utorka (24. 12.) do 15.00 h.