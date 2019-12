Tyran z Hronca, ktorý dobil malého Maťka (4), sa ozýva spoza mreží: Toto napísal žene v desivom liste!

Prvýkrát prehovorila! Prednedávnom otriasol Slovenskom brutálny prípad z Hronca (okr. Brezno), kde podľa polície Marek (30) takmer na smrť dobil svojho synčeka Maťka (4), ktorému museli dvakrát operovať hlavu.

Väčšina ľudí si kladie otázku, prečo mama takému brutálnemu útoku nezabránila. Matka Monika (24) prelomila mlčanie a všetko sa snaží vysvetliť vo vyjadrení, ktoré poskytla len Novému Času. Marek (30) podľa polície pred viac ako 2 týždňami zbil takmer na smrť synčeka Maťka (4) a skončil vo väzbe. Vyšetrovateľ ho obvinil zo zločinu ublíženia na zdraví. Bitkou a kopancami obvinený spôsobil dieťaťu veľmi vážne zranenia po celom tele, ako vtedy opísala Markovo vyčíňanie polícia.

„Keď som prišla, Maťko už ležal na zemi a bol v bezvedomí. Je mi to tak ľúto,“ povedala Novému Času smutným hlasom Monika. Po jej synčeka prišla záchranka a lekárka zo sanitky okamžite volala políciu. Tá otca, ktorý mal tvrdiť, že chlapec narazil do linky, okamžite zatkla a následne ho sudca poslal do väzby. Malý Maťko už podstúpil dve operácie hlavy a stále leží v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici. Jeho stav je stabilizovaný a dokonca už otvoril oči.

Žiarlivosť?

Maťko (4) skončil v nemocnici už vlani, no jeho stav vtedy nebol takýto vážny. Aj vtedy sa mal pod jeho zranenia podpísať obvinený Marek, ktorý si mal vybíjať zlosť najmä na ňom. Chlapček potom v januári tohto roka putoval do dočasnej starostlivosti starej mamy, ktorá žije v Čiernom Balogu. Po ťahaniciach o starostlivosť o chlapčeka Okresný súd v Brezne napokon rozhodol, že dieťa sa vráti k rodičom.

Podozrenia o týraní sa totiž nepotvrdili, hoci pracovníci Obecného úradu v Hronci počas roku 2019 robili v rodine pravidelné kontroly. Podľa tamojšieho starostu rodinu navštívili celkovo 11-krát. Zdroj Nového Času tvrdí, že situácia v rodine nikdy nevyzerala ružovo. „Nemlátil len chlapca, ale aj ju. Hlavne, keď bol opitý. Žiarlil na ňu. Bol presvedčený, že to nie je jeho syn, lebo predtým sa rozišli, potom sa opäť dali dokopy a narodil sa im malý,“ uviedol náš zdroj jeden z možných dôvodov, prečo sa Marek vŕšil práve na Maťkovi.

Monika však tieto domnienky vyvracia. „Nie je to pravda. Maťko je jeho syn, ale bližšie sa už k celej veci nechcem vyjadrovať, lebo prípad vyšetruje polícia,“ dodala mladá žena.

Po útoku na Maťka polícia prehľadávala okolie domu, kde rodina bývala. Za asistencie hasičov čerpali aj žumpu. Objavili sa totiž informácie, že Monika porodila doma a novorodenca sa zbavili takýmto spôsobom. Mama štyroch malých detí priznala, že bola tehotná, avšak potratila v nemocnici.

Čo píše v liste

Nový Čas má k dispozícii časť listu, ktorý podľa nášho zdroja napísal Marek Monike spoza mreží. Svojej žene stihol poslať už minimálne dva listy. V liste z Ústavu na výkon väzby a z Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Banskej Bystrici jej píše nasledovné: „Ty sa len drž, hľadaj si prácu a žiadne somariny vonku, veď vieš, čo sa stane, ak niečo, vravel som ti to ešte doma. Nepíšem viac, všetko si čítajú predtým ako to posielam. Detičky pozdravujem, mám ich rád, aj rodičov. Dúfam, že to bezo mňa dáko zvládnete, veď však ma raz pustia.“

Aby toho nebolo málo, zdroj Nového Času pridáva aj ďalšie šokujúce slová. „Ona tvrdí, že čin svojho muža neobhajuje, lebo toto by vraj neurobil nikto v žiadnej situácii. Vraj či to bol len skrat v hlave, vie len jej muž. Keď sa to stalo, tak jej ešte doma povedal, aby si neopovážila niekoho nájsť, lebo bude zle,“ dodáva zdroj.