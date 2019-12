Gazprom musí zaplatiť Ukrajine: Za koniec sporu minie vyše dvoch miliárd

Ruská plynárenská spoločnosť Gazprom zaplatí Ukrajine 2,9 miliardy dolárov (2,6 miliardy eur), a vyrieši tak zdĺhavý spor o tranzit plynu, ktorým sa zaoberala arbitráž v Štokholme. Informovala o tom v sobotu agentúra Reuters.

Gazprom v piatok s Kyjevom podpísal protokol o päťročnom pokračovanie tranzitu ruského plynu do Európy cez Ukrajinu. Dohoda podľa Gazpromu tiež predpokladá, že Ukrajina stiahne všetky zvyšné žaloby, o ktorých súdy zatiaľ nerozhodli. Na základe novej dohody by mala Ukrajina podľa Gazpromu v budúcom roku prepraviť do Európy 65 miliárd metrov kubických ruského plynu, teraz je to 90 miliárd ročne.

V rokoch 2021 až 2024 klesne ročný tranzit na 40 miliárd metrov kubických ročne. Podpis konečného dokumentu sa podľa ruského vicepremiéra Dmitrija Kozaka očakáva do konca roka, kedy vyprší súčasný desaťročný kontrakt na tranzit plynu. Podľa nariadenia Štokholmského arbitrážneho súdu mal Gazprom ukrajinskej plynárenskej spoločnosti Naftogaz vyplatiť 2,6 miliardy dolárov (2,3 miliardy eur).

Ukrajinský podnik vymáhal zaplatenie sumy súdnou cestou a usiloval o zabavenie majetku Gazpromu v Európe. Ukrajina je kľúčovou cestou pre prepravu ruského plynu k európskym zákazníkom. Cez Ukrajinu putuje plyn aj na Slovensko Pre Kyjev je tranzit ruského plynu dôležitý, pretože z neho finančne profituje. Vlani Gazprom dodal do Európy viac ako 200 miliárd metrov kubických plynu.