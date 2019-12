Matka si chcela len nabiť notebook, prišla o ruku: Na toto si dajte obrovský pozor!

Mama dvoch detí prišla o ruku po tom, čo ju „potriasla“ elektrika keď sa pokúšala pripojiť si notebook do zásuvky. Tá však bola pokazená a tragická zhoda náhod bola na svete.

Angličanka Jue Snell (40) pracovala pred nehodou ako manažérka. „Keď som si chcela pripojiť počítač do elektriky, moja ruka sa zasekla pri zástrčke a ja som dostala silný šok. Okamžite som začala v dôsledku výboja vracať,“ opísala detailne priebeh celej nehody pre The Sun. Povedala, že to bolo akoby jej celým telom prehádzali tisíce pichnutí od ihiel a špendlíkov. Nešťastnú ženu okamžite previezla sanitka do nemocnice.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Tam zostala jeden deň na pozorovaní. „Doktori sa obávali, či nedostanem infarkt. Sledovali činnosť môjho srdca a našťastie sa nič vážnejšie nestalo,“ pokračovala v opise ťažkých chvíľ. Jediné čo je trápilo bolo to, že silná bolesť, ktorú cítila v ruke neustupovala ani v priebehu dní a týždňov po nehode. „Bola som v nemocnici aj štyri krát mesačne, podstúpila som množstvo operácií, no nič nezaberalo," dodala.

Rok od nehody sa všetko komplikovalo ešte raz. „Cit v ruke som nemala žiadny, v dôsledku nedostatku pohybu začala ruka chudnúť a ochabovať. Nakoniec mi začala mokvať, odpadávali mi z nej veľké kusy kože,“ pokračovala. Jej manžel Mike (45) ju okamžite odviezol na pohotovosť, kde jej po vyšetreniach zistili sepsu. Potom prišlo najťažšie rozhodnutie v jej živote.

Doktori ju varovali a povedali, že ak si nedá ruku amputovať môžu sa baktérie z ruky rozšíriť do celého tela a ona môže zomrieť. „Okamžite som povedala áno bola som pripravená začať svoj život od znova.“ Zlom v živote však neznášala tak ľahko ako predpokladala. „Mala som depresie, telo ma neposlúchalo a musela som bojovať so stresom. Našťastie mi pomohol manžel a dcéry,“ povedala.

Teraz, 5 rokov po celej tragédii je všetko inak. Jue sa naučila mať sa opäť rada, ba čo viac, snaží sa pomáhať iným. Stala sa motivačnou rečníčkou a trénerkou, pôsobí ako modelka pre časopis, ktorý učí ľudí priať sa takých, akí sú. „Cestujem krížom krážom po krajine a snažím sa ľuďom ukázať, ako žiť bez končatiny a nastaviť si svoje mentálne zdravie,“ uzavrela.