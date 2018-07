Vnútromaternicové teliesko ju skoro pripravilo o život: Pozrite si jej prvé kroky po amputácii prstov na nohách

25-ročná žena stratila svoje vaječníky, maternicu a prsty po tom, čo sa jej vnútromaternicové teliesko dostalo do žalúdka.

Tam však neskončilo, pretože cez žalúdok migrovalo ešte aj do pečene. Podľa nej jej pomohla zotaviť sa hlavne viera v Boha. "Niekedy sa vo vašom živote niečo stane a vy neviete prečo. Pýtate sa sami seba: Prečo práve ja? Čo som spravila, čím som si to zaslúžila? Ale mali by ste sa pýtať, čo sa z toho môžem naučiť? Konečne môžem porozprávať svoj príbeh, pretože mám pocit, že môžem niekomu pomôcť," napísala Tanai Smith z Baltimore.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Tanai povedala, že išla na kontrolu, kde jej zaviedli aj vnútromaternicové teliesko, šesť týždňov po narodení jej dcéry, v roku 2014. Všetko bolo v poriadku, ale v októbri v roku 2017 jej gynekológ povedal, že sa vyskytol nejaký problém. Gynekológ, ktorého podľa FoxNews odmietla menovať, nemohol vnútromaternicové teliesko nájsť.

Poslal ju na dva ultrazvuky, ale skeny jednoducho žiadne teliesko neukázali. "Jedného dňa som bola v práci a pocítila som ostrú bolesť dolu, v pravej časti brucha. Prvá vec, ktorá mi napadla bola, či toto nie je vnútromaternicové teliesko," napísala Tanai a dodala, že išla na pohotovosť hneď, ako sa to zhoršilo. Röntgenové vyšetrenie ukázalo, že sa jej usídlilo v žalúdku.

"Hneď som šla za mojím gynekológom, ukázala som mu snímky a on mi povedal, že musím ísť na operáciu. Keď som sa ho spýtala, ako to chcú dostať von, povedal mi, že ma musia rozrezať priamo pod pupkom a využiť priestor." Po prebudení z narkózy zistila, že bola rozrezaná tri razy, pretože jej vnútromaternicové teliesko sa rozpadlo na kusy a postupne prechádzalo do pečene.

Tvrdí, že ju prepustili z nemocnice napriek tomu, že krvácala, takže v noci musela byť opäť hospitalizovaná. "Krvácala som vnútorne. Po operácii povedali mojej mame, že keď ma otvorili, moje vaječníky boli čierne a museli urobiť hysterektómiu, teda mi ich odstrániť. Potom som upadla do septického šoku, takže som musela byť niekoľko týždňov na jednotke intenzívnej starostlivosti."

Tanai povedala, že jej orgány začínali zlyhávať. "Vtedy som fakt nevedela, čo sa deje a čo sa stane. Bola som presvedčená, že to nedokážem, že zomriem," dodala. Týždne strávila bez svojej dcéry, pretože nechcela, aby ju vystrašili všetky lekárske prístroje. Okrem toho stratila cit v rukách a v nohách. "Po troch týždňoch v nemocnici sa mi cit do rúk vrátil, no moje prsty na nohách začali odumierať a černieť, kvôli odumretiu tkaniva v nich."

"Takmer dva mesiace po mojej prvej operácii som bola prepustená s tým, že sa mám vrátiť, keď budem pripravená na úplné amputovanie prstov z ľavej nohy a čiastočné odstránenie prstov na pravej nohe." Po troch mesiacoch si ich nechala odstrániť. Ako dôvod všetkých jej problémov uviedli, že jej pravdepodobne vnútorné teliesko zaviedli príliš skoro po narodení dieťaťa.