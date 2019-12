Najmladšia zberateľka Emka (3) v Nitre: Na nulovú bankovku s Béďom som čakala až 17 hodín

Dlhé čakanie sa im vyplatilo. Stovky ľudí z rozličných kútov Slovenska stáli už od štvrtka pred Divadlom Andreja Bagara v Nitre. Dôvodom bol predaj novej 0 € bankovky s podobizňou legendárneho divadelného režiséra Jozefa Bednárika († 65). Divadlo ju vydalo pri príležitosti svojej jubilejnej 70. sezóny.

Obavy, či sa bankovka s ľuďmi milovaným „Béďom“ ujde každému, boli veľké, limitovaná edícia obsahuje 10-tisíc kusov. Medzi nadšencami, ktorí si chceli tento kúsok získať pre seba, nechýbali dokonca ani tí najmenší. Skladacie stoličky, spacáky, hrubé oblečenie či termosky s teplým čajom boli povinnou výbavou davu ľudí pred divadlom v Nitre. Kvôli zberateľskej bankovke s podobizňou Jozefa Bednárika († 65) tu boli schopní mnohí stráviť celú noc.

V piatok o 9. hodine ráno sa začal predaj. Ako prví tu boli Ladislav (49) so synom Petrom (19) priamo z Nitry. „My to nepredávame, zbierame tie bankovky od začiatku. Aj keď nám za niektoré núkali dosť, nie je to o tom. A ,Béďo‘, to je paráda,“ dopĺňa Peter. Aj keď si na bankovky počkali celú noc, prvé sériové číslo sa im neušlo. „Prvých 100 si divadlo nechalo na dobročinné účely, ktoré časom chceme vydražiť a tak pomôcť,“ vysvetlil riaditeľ Jaroslav Dóczy.

Najmladšia zberateľka

V rade, ktorý mal už o ôsmej ráno viac ako sto čakajúcich a počet sa neustále zvyšoval, stál aj Miroslav (42) s dcérkou Emkou (3). „Sme tu celú noc, prišli sme z Kežmarku. Malá vydržala v pohode, chodíme všade, po celom svete, máme všetky bankovky v zbierke,“ pochválil sa veselý otec. Emka medzitým triumfálne ukazuje úlovok.

„Vždy kúpime so sériovým číslom 2017, čo je rok, keď sa dcérka narodila. Chodí s nami od malička, ja stojím v rade, ak treba, manželka je s ňou v noci trochu v aute. Ale nemá s tým žiadny problém. Stala sa z toho taká rodinná vášeň,“ dodáva Miroslav. Na tú s Jozefom Bednárikom čakali už vo štvrtok od 16.10 hodiny. Aj po chladnej zimnej noci im bolo veselo a na Emke ani nebolo vidieť únavu. Spokojní nakúpili zopár bankoviek a vrátili sa domov.