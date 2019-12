Moderátora Viktora Vinczeho napadli v MHD: Fyzický útok a vyhrážky zabitím

Zažil odvrátenú stránku mestskej hromadnej dopravy. Tvár Televízie Markíza a manžel moderátorky Adely Vinczeovej (38) Viktor Vincze (28) nastúpil po vysielaní do autobusu X5, v ktorom sedel aj značne podgurážený spolucestujúci. A tomu známa tvár očividne nepadla do oka...

"Mám za sebou čersto úplne najbizarnejší zážitok z MHD," prihovoril sa Viktor svojim fanúšikom na Instagrame vo štvrtok večer. Akurát mal po šichte a, ako je už u neho zvykom, namiesto auta si na cestu z práce zvolil bratislavskú MHD. Okrem neho sedeli v autobuse X5 na zadných sedadlách dvaja muži, minimálne jeden z nich "naliaty na blato, držal ešte v ruke nejakú fľašu od piva," opísal Viktor svojich spolucestujúcich. Vtedy ešte netušil, čo spraví jeho nevinný pohľad smerom na hlučnú dvojicu.

"Ja som sa len pozrel a keď som sa pozrel naspäť svojím smerom, tak už som len počul, ako kričí: ´Na čo sa tu pozeráš, ty k...´ Ja som mu len povedal, že tu nemôžete piť...," vysvetľuje moderátor začiatok roztržky. To ho však už ožratý muž začal ťahať z autobusu, na ďalšej zastávke sa jeho agresivita stupňovala, až musel zasiahnuť jeho parťák. Ten ho z vozidla síce vytiahol, no "pomstiteľ" si ešte nenechal ujsť posledné číslo. Viktorovi zabúchal na okno a vyhrážal sa mu, že ho zabije. "A to nebolo ešte ani 9. hodín večer a už sa MHD premenila na peklo," skonštatoval markizácky moderátor už v bezpečí.