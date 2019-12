Do novej Dolnej snemovne zamieri brexitový zákon: Aké budú podmienky odchodu Británie z EÚ?

Do novej britskej Dolnej snemovne, ktorá vzišla z predčasných volieb minulý štvrtok, dnes prvýkrát zamieri zákon o brexitovej dohode. Členovia dolnej komory parlamentu, v ktorej má teraz konzervatívny premiér Boris Johnson pohodlnú väčšinu, o ňom budú debatovať a potom hlasovať.

Norma má zabezpečiť, že Spojené kráľovstvo opustí Európsku úniu podľa plánu 31. januára budúceho roka. Očakáva sa, že Dolnou snemovňou prejde hladko a potom zamieri do parlamentných výborov, ktoré sa ňou budú zaoberať na začiatku januára.

Návrh zákona, známy pod skratkou WAB, do britského práva prevádza dohodu o podmienkach odchodu krajiny z EÚ. Konečné schválenie v Dolnej snemovni sa čaká 9. januára. Do hornej komory parlamentu, Snemovne lordov, by sa mal zákon podľa britskej tlače dostať 13. januára a v týždni od 27. januára získať formálny súhlas kráľovnej. Ak parlament zákon schváli a Spojené kráľovstvo z bloku odíde, nastane jedenásťmesačné prechodné obdobie, ktorého koniec je zatiaľ stanovený na december 2020. Počas neho budú obe strany dojednávať dohody upravujúce budúce vzájomné vzťahy.

Británia už nebude členom spoločenstva, prakticky sa ale pre firmy a občanov nič nezmení. Britská vláda už dala najavo, že návrh brexitového zákona bude obsahovať časť, ktorá predĺženie prechodného obdobia vylučuje. Podľa denníka The Guardian vláda z brexitového zákona zároveň vyňala časti dôležité pre opozičnú labouristov. Tie sa týkali napríklad ochrany pracovníkov a boli súčasťou predchádzajúcej verzie návrhu zákona zverejnené v októbri. Vtedajšia Johnsonovho menšinová vláda dúfala, že tak získa hlasy rebelov z radov labouristov.

Predchádzajúci parlament síce brexitový zákon podporil, odmietol ale Johnsonov plán na jeho mimoriadne rýchle schválenie tak, aby krajiny stihla opustiť EÚ v vtedajšom termíne 31. októbra. V novom parlamente už má Konzervatívna strana väčšinu a očakáva sa, že zákon ním bez problémov prejde. Brexitovou dohodu musí ešte schváliť Európsky parlament, čo by sa mohlo stať v týždni od 13. januára.