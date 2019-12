Mimoriadna situácia v Kežmarku: Havarijný stav mosta! Nákladiaky čaká obchádzka aj 116 km

Vodiči nákladných áut a kamiónov si musia pripraviť pevné nervy! Pre zlý stav kežmarského mosta budú jazdiť autá nad 5 ton 116-kilometrovou obchádzkovou trasou.

Keďže sa to týka niekoľkých okresov severovýchodu Slovenska, je možné, že zvolajú bezpečnostnú radu Prešovského kraja. Most cez rieku Poprad, na Toporcerovej ulici je vo veľmi zlom technickom stave. „Vlastník mostného objektu Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest počas doby mimoriadnej situácie vykoná opatrenia na odklonenie dopravy v inkriminovanom úseku a nevyhnutné práce na príprave a realizácii odstránenia zlého stavebnotechnického stavu mosta a zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti dopravy na štátnej ceste I/66, “ vyjadril sa primátor Kežmarku Ján Ferenčák, podľa ktorého ide o záležitosť „nie mesiacov, ale obávam sa, že aj rokov“.

Prijaté obmedzenia znamenajú odklonenie viac ako 3-tisíc kamiónov a 15-tisíc osobných áut denne. Takéto množstvo dopravy výrazne zasiahne okolité okresy, takže je možné, že zvolajú bezpečnostnú radu Prešovského kraja. K situácii sa vyjadril aj Jozef Fabián, riaditeľ odboru investičnej výstavby SSC Košice. „Diagnostiky jednoznačne ukázali, že po moste sa môžu pohybovať autá len do 5 ton. Stav mosta je veľmi zlý, čo je 6. stupeň, po ktorom 7. stupeň znamená havarijný stav, do ktorého sa môže kedykoľvek dostať. Je tu kvantum trhlín a dochádza k narušeniu nosnej konštrukcie.“

Otvoriť galériu Zdroj: Infografika Nového Času

Riešením by bol dočasný mostný objekt, ktorý by postavili vedľa terajšieho mosta. „Celé by to malo trvať asi pol roka,“ dodal Fabián. Dopravné obmedzenia sa dotknú aj Tatranských mliekarní. „Pre nás to znamená obrovský problém. Aby sme mohli existovať, budeme musieť robiť navyše 200 alebo 240 km. To sú obrovské náklady a obrovské časové straty, s ktorými nikto nerátal,“ vyjadril sa generálny riaditeľ spomínaných mliekarní Ľubomír Valčuha.