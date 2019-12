Výtvarníčka Ivana vlastnila byt na Mukačevskej len štyri dni: Umelkyňa z paneláka rozpredáva svoje obrazy

Seba, našťastie zachránila, prišla ale o všetko, čo zbožňovala. Výtvarníčku Ivanu Pančákovú (48) pripravil desivý výbuch bytovky na Mukačevskej ulici v Prešove o veľkú časť jej tvorby, i milované mačiatka Mušku a Žabku.

Fasádu paneláka umelkyňa pred pár rokmi pomaľovala veselými obrázkami, z výtvorov, ako i zo samotnej stavby v priebehu pár dní nezostalo nič, len spomienky... Ivana (48) dostala list vlastníctva k bytu na Sídlisku III, len štyri dni pred výbuchom. „Bývala som tam už osem rokov, ale vlastnícke vzťahy sa vysporiadali až tesne pred nešťastnou udalosťou. Byt mi veľmi prirástol k srdcu a za obrazmi, ktorých bolo asi 40, je mi ľúto. Je smola, že som mala doma malý ateliér. Boli tam ešte iné diela...” povedala umelkyňa, ktorá pracuje, ako učiteľka v Základnej umeleckej škole v Prešove.

O tragédii sa dozvedela z telefonátu od známych, keďže bola v centre mesta. „Za normálnych okolností by som bola v tom čase asi v byte. Keď mi zavolali, čo sa deje, tak som sadla do auta a ponáhľala som sa domov. Celú cestu som dúfala, že to nebude také hrozné, ale keď som videla šľahajúce plamene, bolo jasné, že sa už nič nepodarí zachrániť. Veľmi ľutujem, že tam uhoreli aj Žabka a Muška. Len dúfam, že to bolo rýchle,” prezradila so smútkom umelkyňa, ktorá bývala na desiatom poschodí. Zostalo jej štrnásť obrazov, ktoré mala uskladnené v škole po nedávnej výstave.

„Na sociálnej sieti sme spustili virtuálnu prehliadku a v piatok až nedeľu budú vystavené v Šarišskej galérii na predajnej výstave. Keď sa niekomu moje obrázky budú páčiť, veľmi ma to poteší,” prezrádza Ivana. Momentálne žije v malom prenajatom byte, čo ale bude od februára, netuší. „Je to pre mňa najväčšia priorita, nájsť si nový domov. Nanešťastie som môj byt nestihla ani poistiť. Som ale veľmi príjemne prekvapená z reakcií dobrých ľudí, ktorí nezištne pomáhajú rozličnými spôsobmi,” uzavrela umelkyňa, ktorá ešte v roku 2010 spoločne so žiakmi pomaľovala bytovku veselými obrázkami.

Kam pôjdu sutiny

S odvozom a uskladnením sutín z bytového domu na Mukačevskej ulici č. 7 v Prešove, ktorý zničil výbuch plynu a následne ho demontoval stroj z Česka, sa vo štvrtok nezačalo, podľa hovorcu mesta Vladimíra Tomeka bude v čo najkratšom čase určená vhodná skládka, kde sa budú postupne vyvážať všetky sutiny z bytového domu. „Na skládke bude zabezpečené vytriedenie predmetov a osobných vecí obyvateľov bytového domu na Mukačevskej č. 7. Všetky úkony realizujeme a budeme realizovať v úzkej koordinácii s Okresným úradom a políciou,“ vysvetlil.

Obnovili dodávku plynu

Obyvateľom Mukačevskej ulice č. 9 a 11 v Prešove vo štvrtok obnovili dodávky plynu. K obmedzeniu došlo v súvislosti s plánovanými zemnými prácami po asanácii obytného bloku na Mukačevskej ulici č. 7. Ako informoval hovorca spoločnosti SPP-distribúcia Milan Vanga, obyvateľov dotknutej lokality upozorňovali, že obnovenie distribúcie plynu sa nezaobíde bez zvukov syčiaceho vzduchu, zápachu plynu a odorantu v ovzduší. „Nepredstavujú však žiadne riziko vzniku havárie,“ dodal.