Nahradí Guľu pri kormidle 21-ky Šoltis? Toto sú možní náhradníci reprezentačného trénera

Kto ho nahradí? Po tom, ako tréner Adrián Guľa (44) skončil pri kormidle slovenskej futbalovej 21-ky, sa začína horúčkovite špekulovať o jeho nástupcovi. Vedenie SFZ má o ňom rozhodnúť do piatka.

V kuloároch sa začalo špekulovať o bývalom trénerovi klubu MFK Zemplín Michalovce Antonovi Šoltisovi (43).

Český futbalový klub FC Viktoria Plzeň už v stredu oficiálne potvrdil angažovanie slovenského trénera Adriána Guľu. Rodák z Novák na poste hlavného trénera nahradil Pavla Vrbu, ktorý sa dohodol na spolupráci s bulharským majstrom Ludogorec Razgrad. Guľa podpísal s klubom zo Štruncových sadov kontrakt na dva a pol roka a mužstva sa ujme 6. januára 2020 pred začiatkom zimnej prípravy.

„Budem sa snažiť hlavne naplniť ambície klubu. Nielen čo sa týka výsledkov či trofejí, ale aj z pohľadu rozvoja hráčov. Rád by som nadviazal na víťaznú DNA klubu, ktorá je v Plzni veľmi silná. Po našich rozhovoroch mi je jasné, že z ich pohľadu som bol jediný kandidát. To vo mne ešte viac umocňovalo dôveru. Celkovo si na klube cením vysokú mieru profesionalizmu. Počas rokovaní boli priamočiari a féroví. To ma ohúrilo. Za túto šancu som veľmi vďačný,“ povedal Guľa pre Nový Čas.

Najčastejšie meno, ktoré sa skloňuje v súvislosti s jeho náhradníkom, je Anton Šoltis, ktorý iba nedávno po neuspokojivých výsledkoch skončil na lavičke MFK Zemplín Michalovce. Do úvahy prichádza aj Štefan Tarkovič, ktorý je momentálne technickým riaditeľom SFZ, či tréner SR 19 Albert Rusnák st.