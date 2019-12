Prísne tresty pre kluby: Zväz zavádza nové opatrenie na štadiónoch

Kluby najvyššej slovenskej hokejovej súťaže Tipsport ligy môžu od stredajšieho 31. kola pykať za správanie svojich podporovateľov.

Ligová rada Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) ako riadiaci orgán súťaže na utorňajšom zasadnutí schválila uznesenie, že Disciplinárna komisia SZĽH sa bude zaoberať vulgárnymi, rasistickými, xenofóbnymi, antisemitistickými a obdobnými pokrikmi fanúšikov na zimných štadiónoch. V prípade, že dôjde k spomenutým nevhodným verbálnym prejavom, kluby Tipsport ligy budú čeliť trestom.

"Ligová rada od začiatku sezóny monitorovala situáciu na štadiónoch. Incidenty, ktoré sa odohrali, majú nekončiacu tendenciu. Preto sme prijali uznesenie, ktoré v najbližších hodinách budeme distribuovať do klubov. Disciplinárna komisia sa takýmito incidentmi bude zaoberať a trestať ich. Na začiatku to budú finančné tresty, ale postupne sa to môže dostať do roviny, v akej funguje futbal, že sa niektoré zápasy odohrajú bez divákov. To by, samozrejme, nastalo v prípade opakovania previnenia," povedal prezident SZĽH Miroslav Šatan, cituje ho portál HockeySlovakia.sk.

Vulgárne útoky smerom k hráčom a klubom nie sú na štadiónoch v slovenskej najvyššej súťaži žiadnou novinkou. DK SZĽH však zatiaľ tieto prípady neriešila, keďže jej chýbali podnety zo strany klubov či správy od delegátov. Ligová rada odteraz nariadila oddeleniu delegátov SZĽH, aby správy delegátov o stretnutí smerovali priamo DK SZĽH v prípade, že sa v zápase odohral incident spomínaného charakteru.

"Radi by sme videli, aby fankluby súperili v povzbudzovaní svojich tímov a nepredbiehali sa v urážaní sa navzájom. Musia si uvedomiť, že na štadiónoch je aj veľa detí a treba brať ohľad na budúce generácie. Veríme, že aj kluby samotné sa pridajú a budú sa snažiť komunikovať s fanklubmi," doplnil Šatan.