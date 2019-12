Madonna má predčasný darček pod stromček, ulovila pätnásteho zajačika: Ako začala ich láska?

Opäť dokázala, že má rada len mladších mužov! Spevácka ikona Madonna (61) sa ukázala s novým frajerom. Nie je ním nik iný ako Ahlamalik Williams (25), ktorý pre ňu pracuje ako tanečník.

Nie je žiadnym tajomstvom, že Madonna strieda mužov ako ponožky. Preferuje takých, ktorí sú od nej oveľa mladší. Potvrdila to aj teraz, keď sa na balkóne hotela v Miami objavila s mladučkým tanečníkom Ahlamalikom, s ktorým si vymieňali nežnosti. Už dlhšie sa špekulovalo, že tvoria pár, keďže sa spolu často objavovali na verejnosti, no potvrdilo sa to až teraz, keď od seba nevedeli odtrhnúť ruky.

Ahlamalik pracuje pre Madonnu ako profesionálny tanečník od roku 2015. Bol s ňou na turné po Európe, Ázii aj Amerike. Počas dlhých večerov sa očividne zblížili a zaľúbili do seba.

Vôbec im neprekáža, že je medzi nimi 36-ročný vekový rozdiel. Zaradil sa tak do zoznamu speváčkiných zajačikov. Popová diva predtým randila aj s terajším snúbencom speváčky Jennifer Lopez (50) Alexom Rodriguezom (44) či s raperom Vanilla Ice (52).

1982

Jean-Michel Basquiet + 2 roky

1985 - 89

Sean Penn + 2 roky

1985 - 88

Sandra Bernhard + 3 roky

1987 - 88

John F. Kennedy jr. + 2 roky

1989 - 90

Warren Beatty - 21 rokov

1991 - 92

Vanilla Ice + 9 rokov

1994

Tupac + 13 rokov

1994

Dennis Rodman + 3 roky

1994 - 97

Carlos Leon + 8 rokov

2000 - 08

Guy Ritchie + 10 rokov

2008

Alex Rodriguez + 18 rokov

2008 - 10

Jesus Luz + 29 rokov

2010 - 13

Brahim Zaibat + 29 rokov

2014

Timor Steffens + 30 rokov

2017 - 19

Kevin Sampaio + 33 rokov

2019

Ahlamalik Williams + 36 rokov