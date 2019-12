Na Gwen Stefani slávny snúbenec nalieha, ona svadbu odmieta: Potrebujú až dva súhlasy od pápeža!

Speváčka Gwen Stefani (50) sa zasnúbila s priateľom, známym spevákom Blakeom Sheltonom (43), ktorý na ňu už niekoľko mesiacov nalieha, aby sa vzali.

Hoci pred štátom by to mohli urobiť kedykoľvek, pretože úradne sú obaja slobodní, Gwen sa chce vydávať v rímskokatolíckom kostole. Je silne veriacou katolíčkou, ktorá to nepovažuje za správne, pokiaľ jej povolenie nedá pápež. Americká hviezda už raz vydatá bola, ale Vatikán požiadala o anulovanie tohto manželstva.



Len ak by jej exmanžel Gavin Rossdale náhle zomrel, môže sa znova vydať v kostole. Rímskokatolícka cirkev neuznáva svetský rozvod a rozvedené osoby neoddáva. Gwen sa chce ale za Blakea vydať v kostole a v bielom. ,,Blake to s Gwen myslí veľmi vážne už od počiatku, a veľmi skoro začal myslieť na to, že ju požiada o ruku," cituje magazín People.



Súd v Los Angeles Gwen a Gavina, s ktorým má speváčka troch synov, rozviedol už v roku 2016. Hoci s Blakeom randí od roku 2015 a sľúbila mu, že sa za neho vydá, stále nezískala súhlas od pápeža. Vatikán jej prvý sobáš neanuloval. Lenže to je len polovica problému. Pretože Blake bol ženatý takisto. V roku 2015 sa rozviedol s prvou manželkou Mirandou Lambert, aj on by teda pre svadbu v kostole musel získať súhlas pápeža.