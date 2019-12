Majiteľ modelingovej agentúry Rácz obvinený zo sexuálneho zneužívania: Prehovorila obeť, ktorá mala len 13 rokov

Na spravodlivosť čakali roky! Nový Čas pred dvoma rokmi písal o znásilnení 13-ročného dievčaťa, ktorého sa mal dopustiť majiteľ modelingovej agentúry Peter Rácz (48).

K zvráteným nechutnostiam malo prísť v jeho aute, kde sa naň podľa jeho slov doslova vrhol. Odvtedy nevýslovne trpela a odrazilo sa to na jeho psychike. Teraz sa vyšetrovanie prípadu posunulo o hodný kus ďalej. Petra Rácza aj s manželkou Martinou (27) muži zákona zadržali v ich dome v Mojmírovciach a vyšetrovateľka voči nim vzniesla obvinenia z niekoľkých trestných činov.

Zneužívanie a vyhrážky!

Aj toto mali podľa polície znášať neplnoleté slečny, ktorých jediným snom bolo predviesť svoju krásu a dopomôcť si tak k lepšiemu životu. Peter Rácz, majiteľ modelingovej agentúry Exynet, neskôr premenovanej na Lara Models, mal však s mladými dievčinami aj iné plány. Pred dvoma rokmi totiž Nový Čas priniesol prípad jednej z nich, ktorá sa ocitla v strašnej situácii, keď sa mala stať obeťou znásilnenia. Po dvoch rokoch čakania, trápenia a návštev u psychiatra sa dočkala spravodlivosti.

Podľa informácií Nového Času totiž Rácza aj s manželkou Martinou v pondelok polícia zatkla v ich dome v Mojmírovciach. „Vyšetrovateľka vzniesla obvinenie voči dvom osobám za trestné činy sexuálneho zneužívania, ohrozovania mravnej výchovy mládeže a znásilnenia,“ uviedla hovorkyňa nitrianskej krajskej polície Renáta Čuháková. Ženu po vypočutí pustili na slobodu, Rácza vzal sudca do väzby.

Ako zneužitá trpela

Tejto správe sa potešila tiež zneužitá dievčina, ktorá si celé peklo zakúsila na vlastnej koži a dodnes nesie následky. „Som rada, že ho po tých rokoch chytili. Konečne sa to pohlo. Neviem síce, čo ma teraz bude čakať, a z toho som smutná, ale verím, že pravda vyjde najavo,“ povedala Novému Času. Nielen ona, ale aj jej rodina celou otrasnou vecou veľmi trpela.

„Konečne sme si vydýchli. Ani si neviete predstaviť, ako sme dva roky žili. Stále sme chodili len po policajtoch, vypočúvali nás a dookola sme rozprávali to isté,“ hovorí rodinná príbuzná obete a pokračuje: „Nikomu neprajem to, čo sme prežívali. Ľudia nás veľmi odsudzovali, rozprávali, že klame a že si to všetko vymýšľala. Som rada, že konečne sa pravda ukázala,“ dodala.

Zo sna nočná mora

K znásilneniu pritom malo prísť pred troma rokmi, keď sa školáčka tešila, že práve ju si modelingová agentúra vybrala a absolvuje súťaž Miss tváre. Dievča nakoniec nevyhralo, no organizátor chcel od rodiny ďalšie financie. „Vyvolával nám, že sme porušili pravidlá a že za to musíme zaplatiť. Išlo o 150 eur, ktoré sme nemali, ale nakoniec, aby nám dal pokoj, sme ich dali dohromady a naša dcérka to išla zaplatiť. Mala sa s organizátorom stretnúť v aute,“ tvrdí nešťastná teta, ktorá videla, že jej neter sa veľmi zmenila.

„Až o pár mesiacov prehovorila o tom, čo sa v aute stalo,“ dopĺňa jej príbuzná s tým, že školáčku mal organizátor súťaže Rácz znásilniť. V tom čase dal Nový Čas priestor aj samotnému Ráczovi, ktorý všetko poprel. „Kategoricky odmietam, že by som niekoho znásilnil. Už dvanásť rokov robím túto súťaž a s ničím podobným som sa nestretol. Nie je to pravda a budem sa, samozrejme, brániť,“ uviedol vtedy.

Na prípade intenzívne pracovala nielen polícia, ale aj redaktorka Markízy Kristína Kövešová. „opísala nám postup práce novinárka, ktorá sa dokonca stala obeťou nahnevaného Petra. „Išli sme za ním na miesto, kde robil ďalší konkurz. Zamkol nás a odmietal odtiaľ pustiť.

Už sme naňho podali trestné oznámenie za obmedzovanie osobnej slobody,“ uzavrela Kristína, ktorá tiež so smútkom priznala, že obetí stále pribúda: „Už teraz je to viac ako desať dievčat a stále sa ozývajú nové.“