Žena sa pozrela do zásuvky a druhý raz sa narodila: Jediný detail v rohu jej zachránil život

Všimla si to v poslednej chvíli! V zásuvke domu číhalo na ženu smrteľné nebezpečenstvo.

Žena z austrálskeho Queenslandu neverila svojim očiam, keď otvorila vrchnú zásuvku vo svojom dome. Pod zdravotníckymi vecami sa skrývalo nebezpečenstvo – nenápadný had. Išlo pritom o Východného hnedého hada. Hoci tento plaz vyzerá nevinne, ide o jedného z najnebezpečnejších tvorov na svete.

Vystrašená Austrálčanka okamžite zavolala odborníkov, ktorí jej pomohli zbaviť sa nebezpečného tvora. „Tento drzý malý hnedý had si našiel malý úkryt. Aké prekvapenie! Ukazuje to, že hady sa môžu ukryť hocikde,“ cituje The Sun odborníkov, ktorí hada odchytili.

Hnedý had môže za 60 percent smrteľných uhryznutí v Austrálii. „Tento druh hada spôsobil viac úmrtí než akýkoľvek iný druh hada v Austrálii,“ varujú miestni odborníci. Často si ho ľudia zamieňajú s neškodným slepúchom. V podobnom omyle bola aj majiteľka domu. Našťastie sa rozhodla zavolať odborníkov na odchyt, inak by to mohlo dopadnúť tragicky.