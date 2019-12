Herečka Charlize Theron prehovorila o najťažšej životnej situácii: Ako mama zastrelila môjho otca

Charlize Theron sa nebojí hovoriť otvorene o rodinnej tragédii, ktorá ju v roku 1991 pripravila o otca.

Ten bol alkoholikom a násilníkom, ktorý sa jedného večera pokúsil zastreliť ju aj matku Gerdu. Tá v sebaobrane použila pištoľ a opitého Charlesa Therona zastrelila. Charlize mala vtedy ešte len pätnásť rokov a všetko dodnes vidí ako naživo.



,,Môj otec bol tak veľmi opitý, že nebol schopný takmer chodiť, ale prišiel domov a držal v ruke zbraň. Boli sme s mamou v spálni a tlačili celou silou na dvere, ktoré sa snažil vyraziť, aby sa nemohol dostať dnu za nami. Preto odstúpil o krok späť a trikrát do dverí vystrelil. Žiadna z tých guliek nás ako zázrakom nezasiahla," spomínala Charlize v rozhovore pre americký Národný verejný rozhlas.



,,Nakoniec tú hrôzu zakončila matka. Vzala pištoľ a zastrelila ho v sebaobrane," dodala herečka. Gerda bola zbavená akejkoľvek viny, pretože konala v sebaobrane a chránila svoju dcéru. ,,Rodinné násilie, tento druh násilia, ktorý sa stáva v rodinách, je niečo, o čom hovorím s množstvom ľudí. Nehanbím sa o tom hovoriť, pretože si myslím, že čím viac budeme o týchto veciach hovoriť, tým viac ľudí si uvedomí, že v tom nie sú sami. Pre mňa osobne je to životný príbeh o tom, aké je to vyrastať so závislým človekom a čo to s ním robí," mieni Charlize.