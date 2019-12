Mladý brankár medzi elitou zámorských juniorských líg: Zahrá si v zápase najväčších nádejí

Slovenský hokejový brankár Samuel Hlavaj sa predstaví v zápase nádejí troch najprestížnejších zámorských juniorských súťaží pod názvom CHL/NHL Top Prospects Game.

Martinský rodák sa dostal do prestížneho výberu štyroch desiatok mladých hráčov, ktorí pôsobia vo Western Hockey League (WHL), Quebec Major Junior Hockey League (QMJHL) a Ontario Hockey League (OHL). Spomenutý duel bude hostiť 16. januára 2020 kanadské mesto Hamilton. Informáciu priniesol oficiálny web podujatia.

Stále iba 18-ročný Hlavaj zažíva premiérovú sezónu v QMJHL. Za tím Sherbrooke Phoenix odchytal 22 zápasov s úspešnosťou zákrokov 92,5 % a priemerom 2,14 inkasovaného gólu na jedno stretnutie. Mladý Slovák je v oboch štatistikách najlepším brankárom celej ligy. V polovici decembra však opustil svoje klubové pôsobisko a momentálne sa pripravuje so slovenskou reprezentáciou do 20 rokov na svetový šampionát v českých mestách Ostrava a Třinec. Vo výbere trénera Róberta Petrovického by mal zastávať pozíciu gólmanskej jednotky.

V menoslove hráčov na CHL/NHL Top Prospects Game figurujú štyria brankári. Okrem Hlavaja sú to Kanaďania Nico Daws s Dylanom Garandom a Američan Brock Gould. Jednotliví hokejisti budú rozdelení do dvoch tímov na základe rebríčka Centrálnej skautingovej agentúry NHL. Zaujímavosťou je, že až 12 hráčov z uplynulého duelu nádejí sa objavilo v prvom kole tohtoročného draftu. V 24-ročnej histórii podujatia sa predstavilo na ľade spolu 14 draftových jednotiek NHL.