Jágr vychválil Cháru do nebies: V NHL zlomí rekord v počte zápasov!

Bývalí spoluhráči, no hlavne súperi a veľkí rivali. Český hokejový útočník Jaromír Jágr (47) priznal, že slovenský obranca Zdeno Chára (42) ho vždy mimoriadne motivoval a napriek jeho veku mu predpovedá ešte dlhú kariéru v NHL!

Legendy českého a slovenského hokeja sa v jednom tíme stretli len v drese klubu Boston Bruins v závere sezóny 2012/2013. Inak zviedli nespočetné množstvo súbojov v NHL či v reprezentáciách svojich krajín. „Vždy to bolo na krv! On robil všetko, aby som nedal gól, a ja naopak. Je to hráč, ktorý ma extrémne motivoval a myslím si, že aj ja jeho,“ povedal vo videorozhovore na sociálnej sieti svojej stránky Jaromír Jágr.

Súčasný útočník a zároveň majiteľ extraligového Kladna odohral v základnej časti NHL 1 733 zápasov a pred ním sú v historickej tabuľke tejto štatistiky už len Mark Messier (1 756) a Gordie Howe (1 767). Chára je s počtom 1 519 aktuálne na 19. mieste. „Zdeno je neskutočný pracant a veľmi mu držím palce, pretože si myslím, že má šancu stať sa hráčom s najvyšším počtom zápasov v NHL. Vzhľadom na to, ako trénuje, ako sa hokeju venuje a ako ho miluje, verím, že sa mu to podarí,“ zaželal na diaľku kapitánovi Bostonu Jágr.