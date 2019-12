Hokejový klub z Liptovského Mikuláša ponúka licenciu: Buď to zatvoríme, alebo predáme!

Toto môže znamenať definitívny koniec hokeja na Liptove. Ťahanice okolo neho prebiehajú už niekoľko mesiacov a vedenie klubu i mesta verí, že sa vyriešia do Vianoc.

V ponuke je tipsportligová licencia a podľa manažérov MHK32 sa buď nájde kupca, alebo brány na zimnom štadióne zostanú čoskoro zatvorené!

Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš je jediným účastníkom najvyššej súťaže, ktorého stopercentným vlastníkom je mesto. Keďže poslanci minulý týždeň nerokovali o rozpočte na rok 2020 a mesto od prvého januára ide do provizória, znamená to zastavenie financovania všetkých športových či kultúrnych aktivít.

„Provizórium neumožňuje poskytovať dotácie v zmysle platných predpisov. V najbližšom čase tak od mesta na hokej nepríde ani euro. Klub ako majiteľ licencie sa preto rozhodol vypísať výzvu na odpredaj licencie, ktorá je vlastníctvom obchodnej spoločnosti MHK 32, a. s. Dlhodobo evidujeme troch významných záujemcov, ktorí by radi organizovali hokej v našom meste. Predpokladáme, že nebudú mať problém reagovať na výzvu do konca tohto týždňa. Ponuka musí obsahovať názov subjektu, cenu a projekt, ako chcú naložiť so seniorským mužstvom, s juniorkou aj dorastom. Komisia zložená z dozornej rady, predstavenstva klubu a zástupcov mesta vyhodnotí najlepšiu ponuku a do 23. decembra rozhodne, s kým uzatvorí zmluvu o odstúpení licencie,“ vysvetlil primátor Ján Blcháč. Generálny manažér klubu Milan Čanky povedal, že sú len dve možnosti.

„Buď to zatvoríme, alebo nájdeme niekoho, kto bude pokračovať. Klub nemá voči hráčom žiadne finančné záväzky, dokážeme fungovať do konca januára. Predaj licencie sme prerokovali so SZĽH. O licenciu majú záujem odchovanci Martin Cibák s Jánom Lacom okolo JL Arény, ďalej majiteľ klubu v Detve a tretí je zo Žiliny. Zvíťazí ten, kto dá najlepšiu ponuku. Podmienkou je, že sa bude hrať naďalej v Liptovskom Mikuláši,“ doplnil Čanky. Majiteľ Detvy Róbert Ľupták nás včera ale ubezpečil, že o licenciu L. Mikuláša záujem nemá.

Symbolické euro alebo až 300 000

Predstavitelia L. Mikuláša nechceli na tlačovej konferencii špecifikovať sumu, za ktorú chcú licenciu predať. Náš zdroj z hokejového prostredia tvrdí, že v prípade MHK 32 by sa mohla pohybovať okolo 30 000 eur. Ďalší to zase odhaduje na 100 000 - 300 000 eur. „Ak však nebude záujem, licencia sa môže predať len za symbolické euro,“ doplnil náš zdroj.

Martin Cibák pripravil už dve ponuky

Materský klub im nie je ľahostajný. Z Liptovského Milkuláša vyšli skvelí hokejisti, ako sú bývalý obranca NHL Milan Jurčina, víťaz Stanleyho pohára Martin Cibák či vicemajster sveta Ján Laco, a práve poslední dvaja menovaní sa už viackrát snažili o vstup do MHK 32.

Martin Cibák prezradil, že ich skupina predložila prvý návrh na prevzatie klubu už na jar 2019. „Spočíval v ponuke na manažérske prevzatie s tým, že klub by ostal mestskou organizáciou. Našou úlohou by bolo zabezpečiť jeho fungovanie a financovanie,“ uviedol Martin Cibák.

V októbri Cibáka s Lacom zase oslovilo samotné mesto s ponukou, aby klub prevzali aj majetkovo. Mesto bolo ochotné prispievať do rozpočtu sumou 250 000 eur. „Na základe toho sme v priebehu šiestich týždňov modifikovali náš projekt. Náš návrh vo forme memoranda o spolupráci sme potom predložili mestu,“ povedal Cibák. Mesto podľa neho teraz zvažuje viacero variantov a ich návrh je jedným z nich. „S našimi partnermi sme pripravení založiť nový právny subjekt, na ktorý by mesto previedlo extraligovú licenciu. Návrh predpokladal začatie fungovania nového klubu k 1. 5. 2020, no súhlasili sme aj s kompromisom na prípadné prevzatie licencie už v aktuálnej sezóne,“ doplnil Martin Cibák.