Grécky klub je so slovenským futbalistom nespokojný: Stochov koniec v Solúne?

Pôsobenie slovenského futbalového krídelníka Miroslava Stocha (30) v gréckom tíme PAOK Solún je pravdepodobne tesne pred koncom.

Podľa portálu Ajansspor.com totiž 30-ročný rodák z Nitry po návrate do tímu po piatich rokoch nepresvedčil a jeho výkony sa dali označiť za sklamanie.

Miroslav Stoch do PAOK-u prestúpil v júni zo Slavie Praha. Odvtedy však nastúpil za grécky klub iba v troch súťažných dueloch. "Klub tiež potrebuje získať nejaké financie, aby sa nedostal do problémov pre porušenie pravidiel fair play pred Európskou futbalovou úniou (UEFA). Preto sa v januári pokúsi predať Stocha," referuje spomenutý turecký web. Stoch zatiaľ naposledy nastúpil za PAOK ešte v úvode novembra.

Miroslav Stoch po úvode seniorskej kariéry v materskom FC Nitra v sezóne 2005/2006 zamieril do Anglicka, no za londýnsku Chelsea absolvoval do leta 2009 iba päť súťažných štartov. Nasledovalo hosťovanie v holandskom Twente, potom prestup do Turecka (Fenerbahce Istanbul). Slovenský futbalista následne prvýkrát zamieril do PAOK Solún, zahral si aj v Spojených arabských emirátoch a tureckom Bursaspore. V lete 2017 sa dohodol na spolupráci so Slaviou Praha, z ktorej po dvoch rokoch zamieril opäť do solúnskeho klubu.

V reprezentačnom drese SR odohral doteraz 60 duelov a strelil v nich 6 gólov.