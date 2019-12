Misska Šebestová potvrdila niekoľkomesačné dohady o vzťahu s Ďuricom: Trpké priznanie

Krásna misska Magdaléna Šebestová (36) a futbalista Ján Ďurica (38) patrili ešte donedávna medzi ukážkové páry slovenského šoubiznisu.

Pred letom v máji však vyplávala na povrch partnerská kríza prominentnej dvojice, ktorú, ako sa ukázalo, neustáli. Fakt, že ich láske odzvonilo, nakoniec priznala samotná Magda, no až o pár mesiacov neskôr s tým, že sa pokúšajú úlomky ich rozbitého vzťahu znova poskladať. Túto úlohu ale, bohužiaľ, nesplnili a krásna misska exkluzívne pre Nový Čas priznala, aký je konečný verdikt ich vzťahu.

Šebestová a Ďurica si svoje súkromie vždy strážili. Keď práve Nový Čas v máji odhalil krízu ich takmer sedemročného vzťahu, ani jeden celú vec nepotvrdil, ale ani nevyvrátil. Okolo páru bolo nejakú dobu ticho. Všetko nakoniec priznala len pred mesiacom samotná Magda. „Obaja sa snažíme k tomu pristupovať s najväčšou vážnosťou. Snažíme sa byť momentálne hlavne tými najlepšími rodičmi a až čas ukáže, ako sa všetko vyvinie. Ja osobne nechávam veci plynúť a venujem sa hlavne práci a dcérke,“ povedala pred časom Šebestová.

A hoci sa partneri snažili vzťah zachrániť, nepodarilo sa. Podľa informácií Nového Času totiž prišiel definitívny rozchod, čo nakoniec Šebestová potvrdila. „Už dlhšie netvoríme pár a snažíme sa byť len dobrými rodičmi našej dcérke,“ povedala exkluzívne Novému Času misska. Práve ich Ninka je pre oboch tým najväčším pokladom a obaja si uvedomujú, že jej šťastie je na prvom mieste. Aj po rozchode naďalej zásobujú sociálne siete fotkami so svojou dcérou, ale bohužiaľ, už každý sám a nie spoločne. Je teda otázne, či vôbec tieto Vianoce ešte zasadnú ako rodina k štedrovečernému stolu.

Laškovanie s inými

Len pred pár dňami sa objavili zábery Ďuricu a dvoch sexíc zo spoločnej párty zo susednej Prahy. Išlo o missku Dianu Kačurovú a umelkyňu Luciu Rubeljovú. Futbalista mal mať ku kráskam blízko a bolo vidieť, že si až príliš dobre rozumejú. „Jano si po skončení kariéry a rozchode s Magdou užíva stratený obdiv iných žien,“ tvrdí zdroj z okolia športovca. Tomu sa v živote toho za posledné obdobie dosť zmenilo.

Ukončil pôsobenie v českej Dukle Praha a svoje skúsenosti posúva momentálne ako asistent hlavného trénera hráčom druholigovej Petržalky. Okrem zmeny v pracovnej oblasti prišiel aj definitívny rozchod s krásnou Magdou. Ďurica sa k pražskej „kauze so sexicami“ nedávno odmietol vyjadriť a podobnú taktiku zvolil aj teraz. Keď sme sa ho spýtali, ako je to momentálne medzi ním a Šebestovou, prišla krátka reakcia: „Nebudem to komentovať.“