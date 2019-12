Naháňačka za Liverpoolom a Leicestrom pokračuje: De Bruyne zo City zničil Arsenal

Futbalisti Manchestru United remizovali v nedeľňajšom dueli 17. kola Premier League s Evertonom 1:1.

Bod pre domácich zachránil v 77. minúte tínedžer Mason Greenwood. United patrí v tabuľke šiesta priečka.

Everton sa na Old Trafforde ujal vedenia na konci prvého polčasu. Brankár David de Gea po rohovom kope neodvrátil vo výskoku loptu a tá sa odrazila od obrancu Victora Lindelöfa do siete. Manchester mal v druhom polčase tlak, ktorý korunoval Greenwood prízemnou strelou z hranice šestnástky k žrdi na 1:1.

Tottenham Hotspur ukončil 11-zápasovú ligovú sériu Wolverhamptonu Wanderers bez prehry, keď na ihrisku súpera vyhral 2:1. O triumfe zverencov Joseho Mourinha rozhodol v nadstavenom čase hlavičkou z jedenástich metrov Jan Vertonghen. Spurs sú na piatej pozícii o bod pred Manchestrom United.

V šlágri nedeľňajšieho programu triumfoval Manchester City na pôde londýnskeho Arsenalu 3:0, keď dal všetky góly v prvom polčase. Už v druhej minúte poslal hostí do vedenia Kevin de Bruyne, ktorý sa presadil presnou strelou po centri Gabriela Jesusa. Belgický tvorca hry potom po štvrťhodine hry našiel v pokutovom území Raheema Sterlinga a tomu stačilo doklepnúť loptu do siete. De Bruyne zavŕšil svoj koncert päť minút pred prestávkou, keď sa presadil strelou spoza pokutového územia. Tretie City stráca na druhý Leicester štyri body, no na vedúci Liverpool už 14. Arsenal figuruje na deviatej priečke.

Premier League - 17. kolo:

Manchester United - Everton FC 1:1 (0:1)

Góly: 77. Greenwood - 36. Lindelöf (vlastný)

Wolverhampton Wanderers - Tottenham Hotspur 1:2 (0:1)

Góly: 67. Traoré - 8. Lucas Moura, 90.+1 Vertonghen

Arsenal FC - Manchester City 0:3 (0:3)

Góly: 2. a 40. De Bruyne, 15. Sterling