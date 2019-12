Simonu z Ružomberka chytil za srdce príbeh dievčatka s rakovinou: To, čo sa rozhodla darovať Saške, dojme každého

Neuveriteľné gesto! Simona Vicianová (31) z Ružomberka sa po prečítaní príbehu Sašky (10), ktorú niči nádor na nožičke, rozhodla darovať dievčatku svoju bujnú korunu krásy.

O tú prišla malá slečna po chemoterapiách. Simona so strihaním nezaváhala ani na minútu a Saške tak poputuje prekrásna parochňa. Keď sa to choré dievčatko dozvedelo, neverilo vlastným ušiam. Správa ju dojala rovnako ako možnosť, že by jej otca mohli na sviatky prepustiť z väzenia.

Mama dievčatka je nesmierne vďačná všetkým ľuďom, ktorým osud jej malej princeznej nie je ľahostajný. „Je to neuveriteľné, že sú ľudia, ktorí nám pomáhajú a chcú pomôcť. Nesmierne sme vďačné a tešíme sa zo všetkého,“ povedala mama Alena. Saške, ktorej diagnostikovali osteosarkóm, čo je rakovina, ktorá jej požiera stehnenú kosť, lekári naordinovali chemoterapie a práve tie ju obrali o korunu krásy, čo mladá slečna ťažko znáša. „Mami, prečo musím prísť o vlasy? Ja to nechcem,“ pýtala sa s plačom Saška mamičky, keď jej začali padať chumáče vlasov.

Daruje vlastnú korunu krásy

Po tom, ako si Simona (31) prečítala Saškin príbeh, hneď vedela, čím dievčatku pomôže.. Odmalička si nestrihala, vlasy a tak ich má poriadne dlhé. „Venujem sa folklóru a spevu, tak si ich pestujem kvôli tomu. Bolo by fajn, keby sa našla vlásenkárka, ktorá by jej z nich vyrobila parochňu. Bolí ma takýto pohľad na bezmocnosť dievčatka,“ zverila sa. „Odstrihnem si 60 cm, len nech sa nájde vlásenkárka, ktorá to urobí,“ povedala Simona. Na tento jej nádherný čin zareagovala aj samotná Saška. „Som dojatá, sú to prekrásne vlasy a neskutočne sa teším. Je to neuveriteľné, že žijú takí úžasní ľudia,“ uzavrela Saška.