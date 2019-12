Ťažko chorú Sašku prepustili z nemocnice: Doma ju čakalo prekvapenie, ktoré jej konečne vyčarilo úsmev na tvári

Konečne sa dočkala! Saška(10), o ktorej ťažkom osude vás Nový Čas informoval už niekoľkokrát, aspoň na chvíľku opustila múry nemocnice a vrátila sa domov.

Dievčatko, ktoré trpí rakovinou, mohlo konečne po dlhých týždňoch objať a vystískať milovanú rodinu. Nie však kompletnú. Jej otecko je momentálne vo väzení a práve za jeho prepustenie bojuje jeho ťažko skúšaná dcérka. Tá už písala aj srdcervúci list prezidentke, aby jej pomohla dostať jej milovanú bytosť na slobodu. Doma na Sašku čakalo milé prekvapenie. Čo vyčarilo úsmev na tvári chorému dievčatku a jeho mame?

Saška podstúpila v Bratislave v uplynulých týždňoch drastickú chemoterapiu. Tá jej pomáha dostať sa z rakoviny - zákerného osteosarkómu na stehennej kosti. Prežíva bolesť nielen na tele, ale aj vo svojej malej dušičke. Úsmev na tvári jej však dokázal vykúzliť krátky návrat domov. Ubolené srdiečko jej okamžite pomáhali rozveseliť jej dve sestričky, malí bratranci, sesternice, ako aj babka s dedkom. Najviac sa však dievčatko teší na svojho milovaného otecka, ktorého ide spolu s mamou a súrodencami pozrieť priamo do väznice, kde si odpykáva 8-ročný trest. „Ona ho nesmierne zbožňuje. Keď som sa jej pýtala, s kým by sa chcela najviac stretnúť, s akou osobnosťou, tak mi povedala, že pre ňu najväčšou osobnosťou je jej ocko a chce byť len s ním,“ hovorí so slzami v očiach mama. Tá robí aj nemožné, aby otca svojich detí dostala čo najskôr z väzenia. Saška dokonca napísala list samotnej prezidentke, ktorá sa v najbližších dňoch chystá dievčatko navštíviť osobne.

Polievka od babky

Nielen stretnutie s najbližšími, ale aj jedlo od babky zahrialo Sašku po príchode domov na srdiečku. Čakala ju doslova kráľovská hostina. Očká chorého dievčatka zažiarili okamžite, keď zbadalo domácu polievočku od babičky. Napriek tomu, že útla školáčka zje len veľmi máličko, domácemu jedlu neodolala. Mama Alena tak mala po dlhej dobe úsmev na tvári. „Viete, domáce jedlo a domáce prostredie je úplne niečo iné ako to nemocničné. Tu sa už aspoň trošku usmieva,“ hovorí šťastná mama, ktorá veľmi dobre vie, že momenty, ktoré v súčasnosti prežívajú sú zas len na chvíľočku. Jej dcérka je doma z nemocnice len na priepustku. „Do nemocnice by sme sa mali vrátiť po Vianociach, ale ak sa je pohorší, ideme hneď,“ upresňuje Alena. Chorú školáčku čaká hneď v januári ťažká operácia nožičky, kde jej napadnutú kosť nahradia titánovou. „Okrem toho musí podstúpiť ešte 18 chemoterapií,“ dodáva mama, ktorá verí, že malé útle dievčatko to všetko zvládne.

Ťažké obdobie

Rodina kruto skúšaného dievčatka prežíva ťažké chvíle nielen kvôli chorobe, ale aj pre finančnú situáciu. Mama musela kvôli nej nechať prácu a tak zostali bez príjmu. „Keby sme mali tatina doma, postaral by sa o nás. Veríme, že sa nám ho čo najskôr podarí dostať z väzenia,“ dúfa uplakaná mama, ktorá je presvedčená, že dcérke by sa polepšilo, keby mohla tatina objať. Saškin otec Martin (40) ešte pred 13 rokmi spôsobil trestný čin krádeže, za ktorý dodnes nesie následky celá rodina. „Netušil, že pôjde o niečo nelegálne. Mal robiť šoféra a previezť niečo z jedného miesta na druhé. Nikto vtedy netušil, že raz za to bude sedieť,“ vyžalovala sa jeho partnerka Alena, ktorá má s Martinom tri dcéry. Neprestáva však veriť v spravodlivosť a v to, že prezidentka sa nad osudom ich rodiny zľutuje.