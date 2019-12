Švidraňová po trpkom rozchode s Talianom Francescom: Od nášho synčeka sa úplne odstrihol!

O syna sa nezaujíma! Speváčka Barbora Švidraňová (31) je mamou ročného Gabriela, ktorého má s talianskym bubeníkom Francescom Mendoliom (39).

Ten je so svojou kapelou rozlietaný po celom svete a aj napriek tomu, že párik sa snažil, aby im to aj napriek vzdialenosti klapalo, nakoniec zlyhali a ich vzťah išiel dostratena. Červenovláska je teda s pomocou rodiny na synčeka sama, a ako sa Novému Času podarilo zistiť, jeho biologický otec sa s chlapčekom vôbec nekontaktuje.

Švidraňová sa od začiatku vášnivého vzťahu s hudobníkom Francescom k súkromiu veľmi nevyjadrovala a odhaľovala ho len veľmi opatrne. Nie je sa teda čomu čudovať, keďže ich láska fungovala na veľkú vzdialenosť, no aj napriek tomu má dvojica spolu synčeka Gabriela. Ten sa narodil minulý rok v máji a starostlivosť o novorodenca zostala výlučne na Barbore. Ako to však v takýchto prípadoch býva, zaľúbenosť rýchlo vyprchala a červenovláska nakoniec zostala so synčekom sama, keď sa dvojica v lete tohto roka nadobro rozišla.

Napriek tomu, že Švidraňová po rozchode tvrdila, že s bývalým priateľom má dobrý vzťah a kontakt udržujú aspoň kvôli synčekovi, všetko je úplne inak. Novému Času totiž speváčka priznala, že jej najväčší poklad Gabriel nie je s otcom v spojení. Na otázku, či sa vidia aspoň virtuálne, odpovedala priamo. „Zatiaľ nie. Nemáme to nijako vyriešené,“ priznala nám hudobníčka.

Musela seknúť s materskou

Barbora je momentálne na roztrhanie, a aj keď sa jej na poli lásky nedarí, v práci to ide ako na bežiacom páse. Začala viac tvoriť vlastné skladby a hviezdi aj v muzikáli Snehová kráľovná. Barbora sa teda musí poriadne obracať, aby uživila nielen seba, ale aj synčeka. „Chcem robiť, lebo, samozrejme, niekto ho musí uživiť. A nemôžem si dovoliť byť dlho na materskej, lebo tá naša umelecká materská nie je bohviečo, takže som si povedala, že do toho už idem,“ povedala v auguste pre rozhovor Rádia Expres speváčka.

Vyzerá to teda tak, že Francesco sa nielenže nezaujíma o to, aby so synom udržiaval nejaký kontakt, ale neprispieva zrejme ani na jeho potreby. „Áno, vyslovene je to na mne istým spôsobom, ale nehrotila by som to. Pracujem, lebo už potrebujem pracovať,“ povedala Novému Času Barbora, ktorá má oporu aspoň v rodine. S Gabrielom jej totiž pomáha aj rodina, keď v čase maminej vyťaženosti chlapčeka strážia starí rodičia či prababičky.

Barborin vzťah s Talianom

Október 2016

Barbora sa spoznala s bubeníkom Francescom na Slovensku počas jazzových dní v Bratislave.

Január 2017

Od začiatku roka mala k sebe dvojica čoraz bližšie.

Marec 2017

Švidraňová prvýkrát zverejnila fotku svojho talianského frajera na sociálnej sieti.

Máj 2018

Speváčka porodila Francescovi syna Gabriela.

December 2018

Barbora strávila so synom prvé Vianoce spoločne s Francescom v Ríme u jeho rodiny.

Júl 2019

Vzťah na dialku nevydržal. Ich cesty sa rozišli a speváčka ohlásila rozchod.

December 2019

Švidraňová priznala, že Francesco sa o syna prestal zaujímať.