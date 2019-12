Tajomstvo prvého triumfu Vlhovej v sezóne: Šťastie jej konečne priniesol tento muž!

Ukázala to všetkým, no predovšetkým sama sebe, že nezabudla víťaziť. Slovenská lyžiarska hviezda Petra Vlhová nemala v nedeľnom paralelnom slalome vo St. Moritzi súperku a vybojovala si premiérový triumf v tejto sezóne.

Vyhrala prvýkrát od 8. marca a do jej zbierky pribudlo desiate víťazstvo v konkurencii Svetového pohára. Petra zdolala všetky zdravotné problémy a svoje urobil aj fakt, že prvý raz v tejto zime bol pri nej aj brat Boris, ktorý úvod SP vynechal, lebo sa stal otcom dcérky Lujzy. Fantastický triumf Vlhovej: Peťa nedala v paralelnom slalome súperkám žiadnu šancu!

„Konečne sa mi podarilo zvíťaziť v tejto sezóne. Mala som ťažké chvíle uplynulé dva-tri týždne. Od rána som sa cítila dobre, môj tím skvele pracoval, dali sme do toho všetko. Červená trať bola rýchlejšia, ale záverečné dve jazdy som išla v modrej. Vo finále som do toho dala maximum. Vnímala som, že som trocha pozadu, preto som išla naplno a zrejme preto som zvíťazila,“ žiarila Petra od šťastia pred kamerou RTVS v prvom rozhovore po nesmierne dôležitom víťazstve vo finále, ktoré bolo v znamení súboja Petra Vlhová – Anna Swennová Larssonová. Bol nesmierne dramatický boj do posledných centimetrov, v ktorom sa z víťazstva o dve stotiny sekundy tešila Slovenka. Pre tú to bolo jubilejné desiate víťazstvo v pretekoch SP, druhé v paralelnom slalome.

„Som veľmi, veľmi šťastná, lebo som mala náročné dva-tri týždne. Kopec bol perfektne pripravený a zvíťazila som, takže som rada,“ pokračovala ešte rodáčka z Liptova, ktorá vyhrala napriek bolestiam, ktoré jej spôsobujú problémy s predkolennou kosťou pravej nohy, ktorá nie a nie sa vyliečiť.

Petra patrila pri absencii Američanky Shiffrinovej k najväčším favoritkám, no úspech musela vydrieť na trati. Aj preto, že lyžiarska federácia FIS pre túto sezónu zmenila systém súťaže v paralelnom slalome. Pretekárky museli absolvovať predpoludňajšiu kvalifikáciu, ktorá sa išla na dve jazdy, až od osemfinálovej časti rozhodovala už iba jedna jazda. „V St. Moritzi to mám veľmi rada, v nedeľu tu bolo všetko ideálne. Išla som na hranici mojich možností a nakoniec som bola rýchlejšia,“ dodala ešte natešená Petra, ktorá verí, že to ťažké už má za sebou a teraz prídu na rad len úspechy.

Petrine triumfy vo SP

13. december 2015: Aare (Švéd.) - slalom

18. marec 2017: Aspen (USA) - slalom

11. november 2017: Levi (Fín.) - slalom

28. január 2018: Lenzerheide (Švaj.) - slalom

28. december 2018: Semmering (Rak.) - obr. slalom

1. január 2019: Oslo (Nór.) - paralelný slalom

8. január 2019: Flachau (Rak.) - slalom

1. február 2019: Maribor (Slovin.) - obr. slalom

8. marec 2019: Špindlerov Mlyn (ČR) - obr. slalom

15. december 2019: St. Moritz (Švaj.) - paralelný slalom

Tieto súperky poslala domov:

Šesťnásťfinále: Adriana Jelinková (Hol.) +1,48 s

Osemfinále: Kristin Lysdahlová (Nór.) +0,52 s

Štvrťfinále: Laurence St. Germainová (Kan.) +0,30 s

Semifinále: Meta Hrovatová (Slovin.) +0,39 s

Finále: Anna Swennová Larssonová (Švéd.) +0,02 s