Fantastický triumf Vlhovej: Peťa nedala v paralelnom slalome súperkám žiadnu šancu!

Paralelný slalom žien v švajčiarskom St. Moritzi vyhrala Slovenka Petra Vlhová, keď vo finále zdolala o dve stotiny sekundy Švédku Annu Swennovú-Larssenovú.

Petra Vlhová v prvom kole šestnásťfinále zdolala Adrianu Jelinkovú z Holandska v oboch jazdách. V osemfinále si suverénne poradila s Kristin Lysdahlovou.

Petra Vlhová nezaváhala aj proti Laurence St. Germainovej a postúpila do semifinále! V ňom sa stretla so Slovinkou Metou Hrovatovou - tej nedala šancu a postúpila do finále.

Vo finále Peťa zdolala aj Švédku Annu Swennovú-Larssenovú a zo švajčiarskeho St. Moritzu si tak odnáša nádherný výsledok. Vlhovej večná rivalka, Mikaela Shiffinová, nenastúpila na štart kvôli príliš nahustenému programu.