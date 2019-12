Práca snov na kráľovskom dvore: Alžbeta II. hľadá posily, mzda sa šplhá do výšin

Ak si hľadáte prácu a ste aspoň trošku zbehlí na sociálnych sieťach, vieme o jednom lukratívnom mieste. Prácu ponúka samotná kráľovná Alžbeta II. (93). Hľadá guru sociálnych médií, pretože chce posilniť svoj online profil.

Ak vás zaujíma plat, ide naozaj o kráľovské peniaze. Ako uvádza portál LADbible, úspešný kandidát dostane ročnú mzdu vo výške 45 000 až 50 000 libier (54 000 až 60 000 eur) za to, že bude dohliadať nad účtami kráľovnej na sociálnych sieťach Instagram a Twitter. Neznie to zle, však nie?

Inzerovaná pozícia je pre vedúceho oddelenia digitálnej angažovanosti a úspešný kandidát bude pracovať od pondelku do piatku ako člen kráľovského komunikačného tímu Buckinghamského paláca.

Zdá sa, že kráľovná Alžbeta II. sa chce v počte sledovateľov vyšvihnúť o niečo vyššie. Niet divu, pretože čo sa týka zvyšku kráľovskej rodiny, zaostáva za nimi. Princ William a vojvodkyňa Kate majú na ich oficiálnom účte na Instagrame viac ako 10,4 milióna sledovateľov. Účet Sussex Royal princa Harryho a vojvodkyne Meghan sleduje 9,9 milióna ľudí.

„Je to o tom, aby sme nikdy nestáli na jednom mieste a stále hľadali nové spôsoby, ako udržať kráľovnú na očiach verejnosti a na svetovej scéne. To robí prácu pre kráľovskú domácnosť výnimočnou. Úlohou spoločnosti Royal Communications je zapojiť publikum z celého sveta do verejnej úlohy a práce kráľovskej rodiny,“ uvádza sa v inzeráte.

„Pripojením sa k tomuto rýchlo sa rozvíjajúcemu a dynamickému tímu bude vašou výzvou viesť a rozvíjať našu stratégiu digitálnej komunikácie a zabezpečiť, aby sme efektívne využívali rad digitálnych platforiem na podporu týchto cieľov. Poskytnete digitálne a redakčné vedenie malému tímu špecialistov na digitálne médiá, podporíte obsahovú stratégiu našich digitálnych kanálov a budete spolupracovať s kolegami v celej organizácii, aby ste neustále zlepšovali našu digitálnu prítomnosť,“ pokračuje popis pracovnej pozície pre kráľovnú Alžbetu.

„Či už sa budete zaoberať štátnou návštevou alebo slávnostným odovzdávaním cien, zaistíte, aby naše digitálne kanály neustále vzbudzovali záujem a oslovili širokú verejnosť,“ znie záver pracovnej ponuky. Znie to ako práca pre vás?