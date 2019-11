Tvrdý krok kráľovnej Alžbety vidia experti jasne: Varovanie pre Harryho a Meghan!

Britská kráľovná Alžbeta II. oficiálne vylúčila svojho syna princa Andrewa z britskej kráľovskej rodiny.

Hoci je neformálne síce stále členom rodiny, nemôže už využívať výsady oficiálneho predstaviteľa štátu, plniť tieto funkcie, a predovšetkým dostávať za to zo štátnej pokladnice odmenu vo výške štvrť milióna libier ročne. Kráľovná tým ale varuje všetkých členov rodiny - ak sa budete správať nepatrične, zmenším počet oficiálnych členov rodiny, po čom odporcovia monarchie dlhodobo volajú, a budete sa živiť sami. Varovanie sa podľa britských odborníkov týka predovšetkým princa Harryho a jeho manželky Meghan.

Tí totiž len pred niekoľkými týždňamiPoškodili tým svoju už aj tak biednu povesť, no značne tým poškodili tiež imidž celej rodiny, ktorá je kritizovaná za akékoľvek prejavy neskromnosti. Či už vo výdavkoch alebo v správaní sa na verejnosti.Kritici rodiny - a často zástancovia monarchie -Nedávno veľmi razantne obmedzil počet členov rodiny švédsky kráľ Karol Gustáv, keď oznámil, žeTeda on s manželkou, jeho najstaršia dcéra s manželom a ich deti. Ostatných potomkov z rodiny formálne vylúčil - vrátane financovania - hoci na súkromnej ​​úrovni sú členmi rodiny naďalej.,,Kráľovná konala veľmi rýchlo a rozhodne. Opäť preukázala, že má všetko pod kontrolou.Nemala vôbec radosť z Andrewovho televízneho rozhovoru, ani z toho,cituje odborníka na monarchiu britský denník The Sun.